Ieri pomeriggio domenica 19 dicembre è andato in onda un nuovo appuntamento con Verissimo. È stata l'ultima puntata prima della pausa per le festività natalizie. Ospite di Silvia Toffannin, la coppia più chiacchierata del momento: Alex Belli e Delia Duran. I due protagonisti del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge hanno raccontato come vanno le cose tra di loro. Delia ha avuto anche la possibilità di svelare la verità sul bacio con l'imprenditore Carlo Cuozzo, definendolo falso. La sua versione però è stata completamente smentita dall'uomo attraverso i suoi profili social.

La versione di Delia Duran sulla paparazzata con Carlo Cuozzo

Nel salotto di Silvia Toffanin, Delia Duran a proposito del bacio con Carlo Cuozzo ha dichiarato che si è trattato di un finto Gossip organizzato per vendetta, per fare ingelosire il suo compagno Alex Belli. Queste le sue precise parole sull'argomento: "È stato un bacio finto. L'ho fatto per vendetta. Volevo ingelosirlo per vedere fino a che punto arrivava." Una paparazzata organizzata che Alex Belli non ha affatto gradito. Carlo Cuozzo però nelle scorse ore ci ha tenuto a raccontare la sua versione dei fatti. Quello fatto dall'uomo è un racconto completamente diverso da quello di Delia Duran a Verissimo. L'uomo ha annunciato di avere addirittura le prove che lui e Delia hanno trascorso la notte insieme.

La versione diversa dell'imprenditore Carlo Cuozzo sull'incontro con Delia Duran

Sul suo profilo Instagram, l'imprenditore Carlo Cuozzo ha pubblicato un post in cui racconta che non c'è stata nessuna storia finta. "Non mi sono prestato a nulla" ha dichiarato Cuozzo. Poi, ha aggiunto dei particolari inaspettati. L'imprenditore ha dichiarato: "Quella sera io e Delia ci siamo baciati", Carlo Cuozzo ha anche detto di avere le prove e di essere pronto a mostrarle nei prossimi giorni.

Poi, a conclusione del post, questa eloquente frase: "Mi dispiace, è difficile ammettere di essere cornuti".

A questo punto, chi starà raccontando la verità, come saranno andate le cose tra i due? Non resta che aspettare ulteriori indizi e dichiarazioni per scoprirlo. Intanto, tra Alex Belli e Delia sembra che sia tornato il sereno.

Sempre nel corso dell'intervista fatta a Verissimo infatti, la Duran ha dichiarato: "Ho deciso di perdonarlo perché lo amo troppo." Ha poi aggiunto che ovviamente ci vuole del tempo per riconquistare la fiducia e ricucire tutte le ferite, ma il loro amore è unico e vero. A proposito di Soleil Sorge invece, Delia Duran ha dichiarato che è una donna che manca di rispetto agli altri e anche a se stessa.