Nella serata di ieri, 20 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6. Durante la diretta, all'interno dello studio, non sono di certo mancate le tensioni. In particolare Aldo Montano non si è risparmiato a vuotare il sacco su Alex Belli, esprimendo il suo pensiero in merito al rapporto dell'attore con Soleil dentro la casa più spiata d'Italia e sulla veridicità dei suoi atteggiamenti. Ovviamente non sono mancate le risposte dell'attore.

Il video di Montano che ha portato allo scontro

Nella prima serata di ieri è scattata l'ennesima scintilla tra i due protagonisti di questa edizione, proprio all'interno del salotto di Canale 5, nel programma condotto da Alfonso Signorini.

Il tutto dopo che è stato mandato in onda un video di Aldo Montano in cui rispondeva su Instagram ad alcune domande dei suoi fan su Alex Belli. Nello specifico Montano ha definito “telenovela” la vicenda che ha visto l'attore protagonista del triangolo con Soleil e la moglie Delia Duran e ha aggiunto che, se fosse stato davvero orchestrato come qualcuno immagina, “Sarebbe ancora più grave”. L'attore non ha preso bene queste parole ed ha prontamente risposto dicendo che il loro rapporto si è rovinato: "Perché ho visto le cose che pensa, è venuto fuori. Io ti ho fatto venire fuori per quello che sei", convinto di averlo smascherato. A questo punto l'ex campione di scherma ha provato a controbattere e i due sono stati molto vicini alla rissa: "Sto a casa tua non voglio fare piazzate con ‘sto soggetto.

La cosa che mi dispiace è che io ci ho creduto, ci ho creduto in lui, ma ha fregato tutti", ha tuonato Aldo Montano mentre l'attore a sua volta provava a difendersi.

Signorini ha fermato lo scontro

Il conduttore forse sperava di mettere la pace tra i due, ma sicuramente non si sarebbe aspettato la replica della sfiorata rissa che già c'era stata all'interno della casa.

Infatti, dopo che Montano e Belli si sono ritrovati letteralmente faccia a faccia, Signorini è stato costretto ad allontanarli e invitarli a sedersi nelle proprie poltrone, anche se la miccia ormai era accesa e gli animi erano fortemente infervorati. "Alla faccia della serenità del Natale", ha chiosato poi il presentatore.

Aldo Montano e Alex Belli, dall'amicizia alle forti divergenze

L'atleta e l'attore nel primo periodo di soggiorno all'interno della casa erano stati molto vicini, avevano instaurato un legame forte, consolidato anche con Manuel e per questo denominati "I tre moschettieri". Ma andando avanti si sono trovati sempre più ai ferri corti a causa delle divergenze caratteriali e dei diversi modi di fare: più teatrale l'attore, più calmo l'atleta. A causa di un diverbio tra i due, nella casa a un certo punto si era visto l'ex atleta reagire perdendo le staffe e la solita calma che fino a quel momento lo aveva contraddistinto. Da lì la convinzione di Belli di aver tirato fuori il vero Aldo Montano.

Ora che sono usciti dalla casa il loro rapporto sembra giunto definitivamente al capolinea.