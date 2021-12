Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la vita, gli amori e le vicissitudini di un gruppo di persone residenti in un immaginario quanto lussuoso hotel di Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 25 dicembre 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla fine della storia d'amore fra Florian e Maja, sulla partenza di Andrè, sulla finta malattia di Ariane e sull'iniziativa messa in atto da Max per salvare Chantal.

Maja lascia Florian

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Florian si renderà conto di aver sbagliato a lasciare Maja e le chiederà di tornare con lui. La giovane accetterà per poi lasciarlo definitivamente dopo aver scoperto che lui ha coperto nuovamente suo fratello. Profondamente delusa dal ragazzo che ama, Maja deciderà di dimenticare le sue pene d'amore concentrandosi sul suo lavoro. Shririn cercherà di confortarla per poi accusare Florian di mettere sempre Erik prima della sua ragazza. Dopo aver perso ogni speranza di poter riscattare il suo nome, Cornelius deciderà di lasciare il Furstenhof per attendere che il crimine di cui è accusato cada in prescrizione. Prima di lasciare l'hotel, l'uomo chiederà a Selina di cavalcare un'ultima volta insieme, approfittando dell'occasione per infilarle un biglietto d'addio nella sua giacca.

Max salva Chantal

Vedendo Ariane sempre più sconvolta per la scoperta della sua presunta malattia, Christoph si godrà da lontano il successo del suo piano. Vanessa vorrebbe salvare la maialina Chantal dal suo destino già segnato, il macello. Max correrà in suo aiuto, convincendo l'allevatore a vendergli l'animale. Felice per il successo ottenuto, il giovane porterà Chantal nell'appartamento in cui vive con Shirin e Florian.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Michael troverà una lettera d'addio di Andrè, in cui lo chef lo informa di essere in procinto di partire per un pellegrinaggio sulle Alpi in modo da lasciare in pace lui e Rosalie. Christoph e Werner vorrebbero licenziare Erik ma Ariane si opporrà con tutte le sue forze.

Erik non riesce a contattare Ariane

Dopo aver trovato la lettera di addio di Cornelius, Selina correrà a fermarlo per chiedergli di non partire.

Non riuscendo a capire perché Ariane si sia allontanata da lui, Erik inizierà a spiarla di nascosto, convincendosi che la donna possa avere una relazione con Michael. Più tardi, Vogt affronterà Lars minacciandolo di denunciare alla polizia lui e Cornelius. Vanessa incontrerà il campione di fioretto Georg Fichtl, giunto in hotel soltanto per conoscerla. Più tardi, Sonnbichler sarà molto felice nel sapere che Max è riuscito a salvare Chantal. Erik confiderà a Florian di essere sentimentalmente legato ad una donna gravemente malata. Preoccupato per Ariane, Vogt la chiamerà diverse volte senza alcuna risposta. La donna, infatti, verrà sopraffatta dalle droghe del dottor Kamml e avrà un collasso. Georg farà un'incredibile offerta a Vanessa davanti agli occhi di Max.