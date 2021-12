Gli spoiler della soap opera Tempesta d’amore, ambientata a Vagen in Germania, sono ricchi di sorprese per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 dicembre su Rete 4, Erik Vogt (Sven Waasner) noterà che Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha uno strano atteggiamento nei suoi confronti e non la prenderà affatto bene, poi sorprenderà la donna mentre abbraccia Michael. Quest'ultimo, invece, caccerà di casa André, ma subito dopo si pentirà del suo gesto e chiederà un consiglio a Robert.

Successivamente Erik scoprirà che Ariane ha un male incurabile e si renderà conto che la donna vuole affrontare la situazione lontana da lui.

Shirin, intanto, verrà sedotta da un ammiratore segreto.

Anticipazioni Tempesta d’amore: Erik vede Ariane e Michael in atteggiamenti intimi

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Erik sarà assai infastidito dalla freddezza di Ariane, ma il suo umore peggiorerà ancora di più quando vedrà la donna in atteggiamenti intimi con Michael. In seguito Erik deciderà di affrontare Ariane, poi minaccerà nuovamente Cornelius e lo accuserà di essere in combutta con Von Thalheim.

Werner e Christoph, invece, saranno desiderosi di sbarazzarsi di Erik, ma Ariane continuerà ad impedire che l’uomo venga licenziato. Dopo aver tentato di cacciar via di casa André, Michael sarà colto dai sensi di colpa e si confiderà con Robert.

Erik scopre che Ariane ha un male incurabile

Erik resterà assai sconvolto, poiché scoprirà che Ariane ha un male incurabile e non lo vuole al suo fianco, in un momento tanto difficile per lei. Maja, invece, penserà di trasformare la sua passione per i cappelli in un vero e proprio lavoro, ma sua madre non sarà d’accordo con la sua decisione.

Vanessa, intanto, sarà sempre più attratta da Greg: il primo a notare l’interesse della donna per lo schermidore sarà Max, l’uomo non la prenderà affatto bene e sarà colto da una forte gelosia. Nel frattempo le condizioni di salute di Ariane peggioreranno sempre di più, poi la donna non si presenterà all’appuntamento con il taxi che aveva prenotato ed Erik comincerà a preoccuparsi.

Maja scopre che l'ammiratore segreto di Shirin è Florian

Erik si recherà da Michael e chiederà dei consigli su come comportarsi con Ariane, nel momento in cui si presenteranno i sintomi della malattia.

Shirin, invece, riceverà un nuovo invito, grazie all’applicazione scaricata sul telefono: la donna sarà assai felice e sarà curiosa di scoprire come sia davvero il suo corteggiatore virtuale, così chiederà aiuto a Maja. Quest’ultima scoprirà che l’uomo misterioso è Florian e resterà molto delusa.