La soap opera Tempesta d'amore viene trasmessa tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt intanto raccontano che prossimamente Ariane organizzerà un finto rapimento che ha come vittima Robert ma finirà per perdere la testa per l'albergatore.

Kalenberg, intanto, troncherà la relazione amorosa con Erik per iniziare una storia sentimentale col giovane Saalfeld, mentre il fratello di Florian comincerà a lavorare a fianco di Christoph e Werner per aiutarli ad incastrare la dark lady.

Cornelia ed Erik, infine, si innamoreranno l'uno dell'altra suscitando una certa gelosia in Robert.

Ariane organizzerà un finto rapimento che ha come vittima Robert

Gli spoiler bavaresi di Sturm der Liebe anticipano che Ariane organizzerà un finto rapimento per raggirare Robert che la vedrà coinvolta assieme al giovane albergatore.

Tale vicinanza col compagno di 'sventura', però, scatenerà nella dark lady una certa simpatia per Saalfeld, la quale pian piano si trasformerà in vero interesse.

Avendo perso la testa per il figlio di Werner, Kalenberg non potrà permettere che Cornelia gli ronzi attorno in qualità di fidanzata, quindi escogiterà uno stratagemma per far credere a Holle e Robert di essere consanguinei.

Inutile dire che, grazie a questo sordido piano di Ariane, Cornelia e Robert porranno fine alla loro storia d'amore e Ariane avrà la strada spianata per far breccia nel cuore del proprietario del lussuoso hotel.

Ariane lascerà Erik per iniziare una storia con Robert

Le trame tedesche della soap opera rivelano che Ariane deciderà di troncare la relazione sentimentale con Erik per iniziarne una nuova con Robert.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Facile intuire come la scelta amorosa di Kalenberg farà soffrire parecchio il dark man. Ferito e arrabbiato, il fratello di Florian si schiererà momentaneamente dalla parte di Christoph e Werner e i tre uomini tenteranno di fra fronte comune per incastrare, una volta per tutte, Ariane per i crimini commessi.

L'intreccio sentimentale tra Erik, Ariane e Robert, però, si arricchirà di un'altra pedina, ovvero Cornelia anch'essa in preda alla disperazione per essersi lasciata con Saalfeld.

Profondamente sconsolati, Erik e Cornelia si conforteranno a vicenda, ma tale vicinanza non ci metterà molto a sfociare in dei sentimenti profondi. Holle e Vogt, quindi, si renderanno conto di essere più simili di quanto credevano, tanto che si innamoreranno l'uno dell'altra.

Robert, infine, continuerà ad essere impegnato sentimentalmente con Ariane ma, scoprendo la love story tra Cornelia ed Erik, impazzirà di gelosia.