Una notizia inaspettata ha colto di sorpresa i fans di Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo. I due ex protagonisti di Uomini e donne, il programma di Canale 5 dedicato ai sentimenti, starebbero attraversando un momento di crisi.

A rivelare quanto starebbe accadendo alla coppia è stato nelle scorse ore l'esperto di Gossip Amedeo Venza, il quale ha accennato a questo momento buio che i due starebbero vivendo, attraverso una storia pubblicata nelle scorse ore sul suo profilo Instagram.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia: sarebbe crisi di coppia per i due ex protagonisti di Uomini e Donne

L'influencer Amedeo Venza in particolare ha dichiarato: "Faccio fatica a parlarne perché per me loro, oltre ad essere dei fratelli, sono anche l'esempio del vero amore nato in televisione". Poi ha aggiunto che i due sarebbero la dimostrazione del fatto che a Uomini e Donne possono formarsi delle coppie vere e autentiche.

Amedeo ha annunciato la crisi: "Mi permetto di parlarne perché li ho sentiti entrambi. Vi comunico con grande rammarico che Francesca ed Eugenio sono in crisi".

Venza ha poi continuato: "Non è una crisi da cavolate come gelosie o tradimenti vari. Stanno attraversando un periodo molto delicato, che preferisco non dire io e che spero lo facciano loro quando e se se lo sentiranno".

Un amore sbocciato a Uomini e Donne e coronato con la nascita di due bambini

Quello tra Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo era stato un colpo di fulmine. Sin dalle prime esterne di Uomini e Donne, ormai circa otto anni fa, si percepiva il forte legame e l'attrazione che avevano l'uno per l'altra.

I due, dopo la scelta di uscire assieme dal programma, sono andati sin da subito a vivere insieme e - dopo poco - hanno coronato il loro amore con l'arrivo del primo figlio.

Poi, qualche hanno fa sono diventati genitori di un altro bambino. Sui social i due sono sempre apparsi complici e affiatati, mostrando la loro vita quotidiana, fatta di casa, lavoro e figli (i bimbi si chiamano Brando e Zeno). Una convivenza serena dove come in ogni famiglia non sono mancati problemi da affrontare, come un intervento che Francesca ha dovuto subire alcuni mesi fa.

Tutto sembrava procedere a gonfie vele, al punto che non era da escludersi neppure il matrimonio.

Resta ora da capire se i due vorranno fare chiarezza in prima persona su questa indiscrezione che sta circolando sul loro conto in queste ore.