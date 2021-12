La scelta di Andrea Nicole a Uomini e donne continua ad essere al centro delle polemiche. Durante l'ultima puntata del programma dei sentimenti di Maria De Filippi, la tronista ha svelato di aver avuto un incontro segreto con Ciprian, al punto da passarci la notte insieme e quindi sceglierlo. Una confessione che in studio ha scatenato il panico, al punto che Gianni e Tina si sono scagliati duramente nei confronti della ragazza, accusata di essere stata disonesta. Un durissimo attacco contro Nicole che, in queste ore, è stata difesa sui social da un suo amico che ha puntato il dito contro Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Sui social l'amico di Andrea Nicole spara a zero su Gianni e Tina dopo le polemiche a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo la puntata di Uomini e donne incentrata sull'addio di Andrea Nicole e su tutte le polemiche che ci sono state in studio dopo la confessione della ragazza, ecco che un amico della tronista ha scelto di condividere un post-sfogo sui social, dove l'ha difesa dalle critiche e dalle accuse di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

"Se il vostro lavoro era alzare lo share, beh forse l'avete alzato un pochino, se invece pensate davvero quello che avete detto, allora posso dirvi che la gelosia e l'invidia solo delle brutte cose", ha sentenziato l'amico della tronista sui social.

Il ragazzo, infatti, sostiene che Nicole e Ciprian avrebbero potuto fingere fino in fondo magari mettendo in scena una "scelta fasulla", ma non l'hanno fatto perché sono delle persone vere e perché quello che provano l'uno nei confronti dell'altro è vero amore.

Il duro attacco contro Gianni Sperti

"Inutile qualsiasi tentativo di farli sentire in colpa o affossarli", ha aggiunto ancora l'amico della tronista che non ha alcun dubbio sulla buona fede di Andrea Nicole e su quella di Ciprian dopo la scelta avvenuta "in segreto" fuori dallo studio di Uomini e donne.

"Gianni, ma come ti permetti di scaricare tutta la tua frustrazione, addosso ad una ragazza.

Hai davvero esagerato", ha aggiunto ancora l'amico di Andrea Nicole che non ha per niente gradito il modo di fare dell'opinionista di U&D, tanto da definirlo una persona frustrata per quei pesanti attacchi contro la tronista.

'Non finisce qui', svela l'amico di Andrea Nicole dopo l'addio a U&D

Al tempo stesso, l'amico di Nicole si è lasciato andare anche ad un piccolo spoiler su quello che accadrà in futuro.

"Non finisce qui!", ha svelato sui social quasi a voler far intendere che ci saranno dei nuovi risvolti su questa vicenda. La tronista romperà il silenzio pubblicamente dopo le dure critiche ricevute a Uomini e donne?

Intanto, a distanza di quasi 24 ore dalla messa in onda di quella fatidica puntata che ha registrato una media di circa tre milioni di spettatori con più del 25% di share su Canale 5, Nicole non ha proferito parola sui social.

Il silenzio di Ciprian e Andrea Nicole dopo le polemiche a Uomini e donne

La tronista non si è ancora riappropriata del suo profilo Instagram e non ha voluto fare nessun tipo di precisazione.

Stessa situazione anche da parte di Ciprian che, per il momento, non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in merito a quanto è accaduto.

C'è da scommettere, però, che nel corso delle prossime giornate la nuova discussa coppia nata a Uomini e donne, potrebbe decidere di rompere il muro del silenzio e quindi di far chiarezza anche sui social, dato che anche lì sono stati duramente criticati dai fan della popolare trasmissione di Maria De Filippi.