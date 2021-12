La fine dell'amicizia tra Soleil Sorge e Alex Belli, nata all'interno del Grande Fratello Vip, continua a far discutere. Dopo che lunedì 13 dicembre Alex è stato squalificato, Soleil è caduta in una profonda tristezza e molti vipponi si sono mossi per consolarla. Altri, invece, non credono che Soleil sia la vittima. Tra questi emerge Gianmaria Antinolfi, che in passato ha avuto una storia proprio con la concorrente bionda. Gianmaria, parlando con Miriana Trevisan, ha deciso di nominare sempre Soleil, poiché crede che non sia la vera vittima di questa storia d'amore nata sotto i riflettori.

Soleil triste dopo l'addio di Alex

Durante la puntata di lunedì 13 dicembre del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, sono avvenuti numerosi colpi di scena, tra i quali la squalifica di Alex Belli e la sua presunta riappacificazione con la moglie, Delia Duran. Nel confronto avvenuto tra i due, Alex ha definitivamente troncato la storia, nata all'interno della casa più spiata d'Italia, con Soleil Sorge. Quest'ultima, dopo quanto accaduto, non ha accettato che il concorrente sia tornato a casa in compagnia della moglie, nonostante i due abbiano passato l'intera avvenuta al GF insieme. Soleil, affranta e ferita, è crollata in un pianto profondo. L'evidente tristezza della ragazza ha portato molti vipponi a consolarla, tra i quali c'è Sophie Codegoni con cui si è sempre scontrata all'interno del Reality.

Nonostante l'umore per Soleil non sia dei migliori, altri concorrenti non la vedono come la vittima di questa storia. Tra questi c'è Gianmaria Antinolfi.

Gianmaria dalla parte di Delia

Le lacrime di Sorge non hanno intenerito Gianmaria, ma anzi, l'hanno convinto ad affermare che la ragazza non sia la vittima di questa storia, piuttosto la complice che ci avrebbe sguazzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Stava in salotto a farsi consolare da tutti", ha confidato Antinolfi a Miriana in una chiacchierata avvenuta il 15 dicembre. "Delia era l'unica parte lesa in questo gioco e l'ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero nulla che si erano messi d'accordo lei e il marito", ha sostenuto l'uomo difendendo la moglie di Alex dalle accuse che la vedono come complice di un teatrino organizzato per far emergere il marito nel reality show a discapito di Soleil.

Gianmaria pronto a nominare Soleil

Oltre ad affermare di non credere alle lacrime di Soleil, Gianmaria ha detto a Miriana di aver deciso di nominare fino alla fine del Grande Fratello Sorge. "Da oggi nominerò sempre Soleil. L'unica cosa che le riesce bene è denigrare le persone e costruire queste finte soap opera". L'uomo, dunque, non crede nella buona fede della ragazza nell'instaurare una storia con Belli, ma anzi, secondo lui sono stati entrambi gli artefici di una soap opera.