Lunedì 13 dicembre è andata in onda una nuova puntata di Uomini & Donne, quella che precede l'appuntamento interamente dedicato all'attesissima e chiacchierata "scelta" di Andrea Nicole. I telespettatori hanno assistito ai tentativi di Maria De Filippi di far ragionare la tronista su Ciprian e sull'atteggiamento che ha nei suoi confronti. Ha provato a far aprire gli occhi alla ragazza parlandole del rapporto incerto che potrebbe vivere col corteggiatore, ma lei sembra quasi non averla ascoltata.

Lo 'scivolone' del protagonista di U&D

Nel corso della puntata di U&D che è stata trasmessa su Canale 5 il 13 dicembre, si è parlato a lungo di Andrea Nicole e di alcune uscite poco carine che ha avuto un suo corteggiatore.

Terminato il momento Ida-Diego, Maria De Filippi ha dato parola alla tronista che ci teneva a chiarire una cosa con Ciprian.

Il ragazzo è apparso indispettito e deluso dal bacio che la 29enne ha dato in esterna ad Alessandro (effusioni che con lui non ci sono state), tant'è che è arrivato a dirle che le basta bere "un bicchiere di vino per lasciarsi andare" con chiunque abbia davanti.

"Non è una provocazione, è semplicemente una cosa brutta da dire", ha sbottato la protagonista del Trono Classico trovando il supporto sia della padrona di casa che di Gianni Sperti.

Il giovane ha provato a giustificarsi dicendo che c'è rimasto troppo male per quello che ha visto, perciò ha pronunciato una frase così forte.

I dubbi del cast di U&D su Ciprian

Il ragazzo si è scusato con Nicole dopo che in tanti gli hanno fatto notare che ha detto una cosa poco carina, ma Maria De Filippi ha creduto poco a questo ripensamento.

"Lei non è il suggeritore ufficiale di Ciprian: gli ha detto chiedi scusa e lui ha detto chiedo scusa. Magari lo pensavi, ma se 10 secondi prima te l’ha detto, non posso non dirglielo", ha puntualizzato la conduttrice di U&D nel tentativo forse vano di far aprire gli occhi alla tronista su Ciprian.

La discussione è andata avanti fino a quando il giovane non ha detto un'altra cosa che ha fatto storcere il naso a molti, ovvero che pensa di aver idealizzato Andrea. Quest'ultima ha protestato nuovamente ed è a quel punto che la presentatrice del dating show le ha fatto una domanda fondamentale per il suo percorso.

"Ma a te piace un uomo che gioca a rimpiattino?", ha chiesto la padrona di casa in riferimento al comportamento sempre razionale di Ciprian e alla risposta pronta che ha ogni volta che viene messo in discussione.

"Così non si costruisce niente", ha aggiunto Maria a una perplessa Nicole.

Attesa per l'addio della tronista a U&D

Chi ha visto la puntata di U&D del 13 dicembre ha avuto l'impressione che Maria e Gianni abbiano cercato di far notare a Nicole gli atteggiamenti non chiari di Ciprian, allertandola sulla possibilità che potrebbe dirle di no il giorno della scelta.

La tronista sembra non aver dato troppa retta a questi suggerimenti, tant'è che poco tempo dopo si è rifiutata di ballare con Alessandro perché troppo scossa da quanto era appena accaduto con l'altro corteggiatore.

Le anticipazioni dell'appuntamento che sarà trasmesso in televisione nei prossimi giorni (probabilmente già mercoledì 15) fanno sapere che la protagonista del Trono Classico lascerà il programma mano nella mano con il corteggiatore che tutti hanno criticato.

Andrea Nicole ha accolto Ciprian in casa sua la sera prima di una nuova registrazione e la redazione è stata informata di questo solo il giorno successivo. I due hanno trascorso la notte insieme e l'hanno taciuto agli autori: questo atteggiamento ha fatto arrabbiare gli opinionisti e ha fortemente deluso la presentatrice.