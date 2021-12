Momenti drammatici, quelli che si vivranno nel corso delle prossime puntate di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera che arrivano dagli Usa narrano che Thomas Forrester finirà in coma a causa di un serio problema al cervello. Una situazione drammatica, che porterà Ridge a temere per la vita di suo figlio.

Beautiful: Thomas inizia a conversare con il manichino, Liam tradisce Hope

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate annunciano che la salute di Thomas desterà la preoccupazione dei familiari nel corso delle prossime settimane.

Tutto inizierà quando Hope e Steffy scopriranno che lo stilista ha un manichino dalle sembianze dell'ex moglie in casa sua. Le due donne, a questo punto, cercheranno di prendere le difese del ragazzo, mentre Liam sarà del parere opposto. Lo Spencer, infatti, crederà che Forrester jr sia tornato a sviluppare un'ossessione nei confronti di Logan com'era già successo in passato.

Una situazione che si complicherà a dismisura quando il padre di Douglas inizierà a conversare con il manichino, fino a scambiarcisi un bacio. Una manifestazione d'affetto che sarà spiata da Liam, il quale crederà che il rivale stia baciando in realtà Hope. Il presunto tradimento porteràSpencer ad affogare il dispiacere nell'alcool, finendo per confidare a Steffy di essere ancora innamorato di lei.

Alla fine, il figlio di Bill passerà una notte di passione con Forrester.

Il padre di Douglas ha un'emorragia celebrarle

Nelle puntate Usa di Beautiful, Finn metterà al corrente Hope che Thomas ha qualcosa che non va. Logan, a questo punto, deciderà di recarsi a casa dell'ex marito, trovandolo intento a litigare furiosamente con il manichino.

Neanche a dirlo, la donna cercherà di riportare lo stilista alla calma, ma accadrà il colpo di scena. Forrester jr sarà preda di uno svenimento con tragiche conseguenze. I medici, infatti, diagnosticheranno un'emorragia celebrale per il padre di Douglas. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che i dolori alla testa e le allucinazioni del ragazzo erano provocati da un serio problema al cervello.

Ridge teme che suo figlio non si risvegli più dal coma

Steffy, intanto, cercherà di rassicurare il padre Ridge, che temerà che suo figlio non si risvegli più dal coma. In questo frangente, Finn spiegherà ad entrambi l'urgenza di sottoporre Thomas ad una delicata operazione di rimozione dell'ematoma per salvargli la vita. Alla fine, Forrester jr si riprenderà brillantemente dall'emorragia celebrare, apparendo sconvolto per aver creduto che il manichino fosse vero.

Liam, nel frattempo, capirà di aver frainteso tutto, tanto da aver commesso un errore atroce quando ha tradito sua moglie con Steffy. A tal proposito, Spencer avvertirà dei sensi di colpa per aver pensato che Hope avesse baciato il rivale. Alla fine, Forrester cercherà di convincere l'ex marito a non raccontare niente a Logan.