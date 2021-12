Joele Milan è intervenuto su Instagram per annunciare la fine della sua relazione con Ilaria Melis, conosciuta durante l'esperienza come tronista a Uomini e Donne. Il ventiseienne veneziano, però, non ha potuto terminare il suo percorso e ha dovuto lasciare il programma dopo esser stato beccato dalla redazione mentre cercava di accordarsi con Ilaria durante un ballo. Nel dettaglio Milan, ai tempi, avrebbe chiesto alla sua corteggiatrice di scambiare il follow su Instagram al suo migliore amico, per poi mettersi in contatto fuori, ma questo non è consentito dalle regole del dating show.

Dopo che Joele è stato cacciato da Uomini e Donne, molti dei suoi fan non hanno visto di buon occhio la scelta del programma e si sono schierati in suo favore.

Joele Milan: 'Uscito dal programma ho capito che non c'era quella magia'

Joele Milan ha pubblicato alcune storie sul suo profilo ufficiale Instagram, nelle quali ha annunciato di essersi lasciato definitivamente con Ilaria Melis. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziate a trapelare alcune voci che alludevano alla fine della relazione amorosa tra i due, ma il ventiseienne veneziano non aveva ancora dato conferma. Soltanto nella giornata del 9 dicembre ha voluto dire la sua riguardo la fine della sua storia d'amore con Ilaria, confessando: "Le cose tra me e Ilaria non sono andate e abbiamo deciso di chiudere.

Uscito dal programma ho capito che non c'era quella magia che invece percepivo all'interno dello studio e che mi ha spinto a volerla conoscere fuori".

Milan su Ilaria: 'Ci vuole tanto tempo per conoscere i pregi e i difetti di una persona'

Nelle storie pubblicate su Instagram, Joele Milan è sembrato molto deciso e fermo riguardo la fine della sua relazione con Ilaria Melis e ha dichiarato: "Purtroppo le persone caratterialmente non si finiscono mai di conoscere e ci vuole tanto tempo per capire i pregi e i difetti di una persona e ovviamente all'interno del programma è una situazione completamente diversa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dispiace, ma bisogna saper reagire e andare avanti e capire le cose che ti fanno stare bene o meno. Con questo non voglio assolutamente una 'guerra social', perché è semplicemente una storia finita, ma si va avanti".

Uomini e Donne, Joele: 'Ilaria non è stata la mia scelta'

In conclusione Joele ha ringraziato tutte le persone che sono state vicine a lui e Ilaria durante l'esperienza di Uomini e donne e anche dopo l'abbandono del programma, confessando: "Sono veramente persone importanti alle quali voglio un sacco di bene".

Inoltre ha voluto ricordare che, a differenza di altri, lui non ha potuto terminare il suo percorso e arrivare a una scelta fatta con il cuore, dichiarando: "Ilaria non è stata la mia scelta, ma la persona che ho voluto conoscere al di fuori del programma, dopo una situazione sicuramente complessa".