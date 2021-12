Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1.

Le anticipazioni relative alla puntata del 14 dicembre puntano gli occhi su Vittorio Conti: il direttore, dopo essere venuto a conoscenza da Agnese circa la verità della doppia vita di Giuseppe, è convinto che la notizia possa far cambiare il punto di vista in primis a Salvatore e potrebbe inoltre risolvere gli attriti generati in casa Amato.

In particolare, Conti esorta la signora Amato a confidarsi con i figli, in particolare Salvo, il quale, una volta scoperta la realtà dei fatti, secondo il direttore sicuramente perdonerà Agnese e tornerà a casa.

Nel frattempo, Flora si è confidata con Ludovica sulla questione del padre e le ha rivelato i suoi sospetti sulla famiglia Guarnieri. L'amica, tuttavia, suggerisce alla giovane Gentile Ravasi di badare bene al suo atteggiamento e non rischiare di mettersi contro i Guarnieri, giacché sono molto potenti e influenti. Il consiglio, non convince del tutto la stilista del Paradiso, che è pronta a partire per l'America per porre fine una volta per tutte ai suoi dubbi.

Anticipazioni puntata 14 dicembre Il Paradiso delle Signore: Vittorio suggerisce ad Agnese di confidarsi con i Figli

Nel dettaglio, le Anticipazioni Tv de Il Paradiso delle Signore relative al 14 dicembre rivelano che Vittorio esorterà la signora Amato a confidarsi con i figli: il primo a doverne essere a conoscenza è, per il direttore, senza ombra di dubbio Salvatore.

Conti è convinto che Salvo deve al più presto sapere la verità e ciò potrebbe riavvicinarlo alla madre e farlo ritornare a casa. Per tale ragione, Vittorio inviterà Tina a una cena privata, di modo che Agnese possa avere un momento di intimità con il figlio Salvo e rivelargli della doppia vita di Giuseppe.

Umberto scopre che Flora passerà le vacanze in America

Ulteriori anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano, inoltre, che Flora continua le indagini personali sui Guarnieri per scoprire cosa sia accaduto al padre Achille. La giovane Gentile si confida al riguardo con Ludovica, la quale le suggerisce di evitare di scontrarsi con la contessa e Umberto poiché sono persone influenti e potrebbero causare problemi alla stessa Flora.

Quest'ultima sembra tuttavia determinata a proseguire a qualsiasi costo.

Il commendatore, dal canto suo, viene a sapere che la stilista del Paradiso è pronta a passare le vacanze natalizie negli Usa. Umberto appare molto preoccupato per la decisione della Gentile e si chiede se la sua decisione di partire per le festività sia una coincidenza oppure la ragazza sta davvero cercando le prove per denunciare definitivamente la famiglia Guarnieri.