Nel corso del mese di dicembre a Uomini e donne al centro della scena ci saranno le vicende di Andrea Nicole, che abbandonerà il programma, deludendo anche la conduttrice Maria De Filippi.

Oltre a questo, i telespettatori vedranno il ritorno in studio di Gemma la quale non perderà tempo e bacerà il suo nuovo corteggiatore Leonardo.

U&D, a dicembre in onda il 'pasticcio' di Andrea Nicole

Le puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5 prima della consueta pausa natalizia, saranno ricche di accadimenti, così come riportano le anticipazioni relative alle registrazioni già effettuate.

In primis saranno al centro della scena le vicende di Andrea Nicole. Si tratterà di una puntata molto attesa dal pubblico di Canale 5, anche a fronte delle anticipazioni uscite al riguardo. Sembra infatti che la tronista abbia violato le regole del programma e abbia fatto la sua scelta all'insaputa della redazione. La ragazza infatti entrerà in studio mano nella mano con Ciprian, a cose già fatte.

Gianni attacca Andrea Nicole, Maria delusa

Andrea Nicole racconterà quindi cosa è accaduto tra loro la sera prima, quando Ciprian l'ha raggiunta a casa sua. Si verrà a sapere che i due hanno pure passato la notte insieme. Tutto senza avvertire in alcun modo la redazione di Uomini e donne. Un atteggiamento che scatenerà un piccolo caos in studio.

In particolare sarà Gianni Sperti ad inveire contro la nuova coppietta, prendendosela soprattutto con Andrea Nicole. L'opinionista sarà deluso da lei e le dirà che, alla luce dei fatti, non sarebbe nemmeno dovuta salire sul Trono. Parole dure quelle di Gianni, che faranno finire Andrea Nicole in lacrime.

Anche Maria De Filippi sarà delusa dalla tronista.

Finirà quindi in malo modo un percorso che, sino a questo momento, sembrava essere uno dei più belli visti in queste ultime stagioni.

U&D, prossime puntate: Gemma bacia Leonardo e dimentica Costabile

Oltre alla puntata dedicata ad Andrea Nicole, ci sarà un altro evento molto atteso dai fan di Uomini e donne.

Nel corso delle puntate trasmesse nel corso del mese di dicembre, ci sarà il bacio tra Leonardo e Gemma.

La dama torinese sembrerà aver dimenticato Costabile tra le braccia del suo nuovo corteggiatore. I due si sono conosciuti a distanza, quando Gemma era in collegamento video da casa a causa del Covid. La dama, una volta tornata in studio, non avrà perso tempo e avrà cominciato una frequentazione con il suo spasimante. I due usciranno in esterna e sarà proprio in questa occasione che scatterà il bacio. Buone notizie quindi per la 71enne torinese, che potrebbe quindi festeggiare le prossime feste proprio con il suo Leonardo.