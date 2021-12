Con l'uscita di scena dal Gf vip di Alex Belli lo storico triangolo con protagonisti nella Casa il fotografo e Soleil Sorge insieme alla promessa sposa di lui spettatrice a casa, Delia Duran, continua inaspettatamente a riservare colpi di scena. Carlo Cuozzo, passato alla storia del Gossip come presunto amante di Delia Duran, si è appena riattivato sui social rimarcando di essere la nuova fiamma di quest'ultima, con tanto di sfida lanciata a Belli. Per l'occasione ha condiviso una serie di stati che comprovano l'intimità raggiunta con Delia e in cui avvisa Alex che la promessa sposa sarà ancora sua.

Prima dell'intervento alla nuova puntata del reality, l'ospite nella Casa, Delia, ha contribuito a far trasgredire il regolamento del gioco al promesso sposo. Ha provocato l'immediata squalifica e il successivo crollo psicologico di Soleil, rimasta senza il suo fedele compagno nel bunker di Cinecittà.

Belli squalificato dal gioco: parla il sedicente amante di Delia Duran

La nuova nonché 27^ puntata del Gf vip 6 in corso ha visto Alex Belli confrontarsi con la promessa sposa, Delia Duran. Per l'occasione la modella ha chiesto ad Alex di uscire insieme a lei dal gioco, mettendo così a dura prova Belli. Questo, dopo il bacio alla francese che lui aveva avuto nel daytime del reality con la coinquilina, Soleil Sorge.

Volente o nolente, Alex si è alla fine visto costretto a uscire dal reality con Delia, per aver violato il regolamento: il fotografo non ha mantenuto le distanze anti-coronavirus con la promessa sposa. Pertanto ha poi ricevuto la comunicazione di uscita immediata dal reality. L'uscita di scena di Alex ha messo a dura prova Soleil, finita in preda a uno sfogo liberatorio con tanto di lacrime.

"Cosa faccio? Resto qui a ricordare tutti i nostri momenti, la stupidità che ho avuto nel credere al nostro legame" ha dichiarato in preda al pianto, mentre veniva confortata da Sophie Codegoni e Giucas Casella. E Sophie l'ha rincuorata anche a parole, oltre che con gli abbracci: "Hai creduto in quello che credevi, non sei stata stupida".

Così come emerge dai vari commenti degli utenti giunti sulla pagina Instagram del Grande Fratello, se da una parte c'è chi, tra gli utenti, accusa Alex, Delia e Soleil di finzione in tv, dall'altra c'è invece chi supporta Sorge, ritenendo vera la sua pena d'amore per Alex. Tra le varie reazioni in rete, il triangolo ha scatenato anche quella di Carlo Cuozzo.

Carlo Cuozzo rompe il silenzio: l'intervento extra-Gf vip

L'imprenditore napoletano, che è stato immortalato in alcuni scatti di Whoopsee mentre si lasciava andare a un bacio passionale con Delia Duran, infatti ora condivide su Instagram diversi stati, a margine dell'ultima diretta del Gf vip 6. "Ne parliamo domani, Alex", scrive a corredo di un primo stato contenente la foto di Delia ritratta mentre è seduta su un letto.

Ma non è tutto. Perché poi Cuozzo rimarca di essere l'amante di Delia, con il video di un retroscena in cui la venezuelana preannuncia di voler lasciare Alex Belli, in vista dell'ultimo appuntamento tv del reality: “Lo lascio in diretta e continuo la relazione con Carlo, e lui bye bye. Dentro la Casa lo lascio proprio in diretta, mi sono stufata. Ribadisco che è tutto vero”.

Gf vip, Carlo Cuozzo sfida Alex Belli

E gli aggiornamenti extra-Gf vip non finiscono qui. Perché, poi, Carlo Cuozzo a corredo del video - tra le Instagram stories - lancia una chiara sfida d'amore ad Alex Belli. “Vi dimostrerò come tornerà da me”, scrive il napoletano, per poi proseguire piccato: “Ora tutta la verità. Io non gioco Alex Belli.

È stata mia, sarà ancora mia".

Insomma, l'attore di Centovetrine è avvisato e il triangolo esploso al Gf vip - con protagonisti la superstite del reality, Soleil Sorge, Alex e Delia - visti gli ultimi sviluppi extra-reality, potrebbe evolvere in un quadrilatero. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà.