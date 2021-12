Andrea Nicole Conte è finita al centro di un polverone mediatico. Il motivo? Prima di effettuare la scelta a Uomini e donne, ha trascorso la notte con Ciprian Aftim. In un’intervista Raffaella Mennoia ha usato il bastone e la carota per tronista. A detta della storica autrice, Andrea Nicole ha sbagliato ma nel suo caso il programma ha funzionato visto che è sbocciato l’amore.

L’accaduto

Andrea Nicole prima di effettuare la sua scelta ha passato la notte con Ciprian. Il corteggiatore durante un’esterna ha notato un bar sotto l’abitazione della ragazza e, dopo avere scoperto dove si trovava ha raggiunto la tronista.

In un primo momento Conte pensava che la redazione fosse a conoscenza dell’improvvisata di Ciprian. In un secondo momento, però, ha deciso lo stesso di trascorrere la notte con il suo spasimante. Il giorno seguente, la diretta interessata per cortezza ha deciso di concludere il percorso a Uomini e Donne. Di conseguenza, Andrea Nicole ha scelto ma è stata duramente criticata dai presenti in studio.

Cosa pensa una delle storiche autrici del programma

Intervistata dal settimanale Oggi, Raffaella Mennoia ha detto la sua sullo “scivolone” commesso da Andrea Nicole Conte. La storia autrice del dating show ha spiegato che l’intento di Uomini e Donne è quello di formare una coppia e di fare in modo che nasca un sentimento.

Dunque, su Andrea Nicole e Ciprian il programma ha dato i suoi frutti: “Direi che ha assolto il suo compito visto che è scoppiato l’amore”. Se da un lato Mennoia ha utilizzato una carota per la tronista, dall’altro ha utilizzato anche il bastone.

Il braccio destro di Maria De Filippi infatti, ha precisato che un tronista o un corteggiatore stipula un patto di trasparenza con i telespettatori.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questo motivo alcuni hanno gridato al tradimento. Nonostante tutto, Raffaella Mennoia ha dichiarato di avere compreso l’errore commesso da Conte: “Ho intuito le fragilità e le sue paure. Non posso non tenere conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze”. Infine, Mennoia ha sostenuto che bastava avvertire la redazione il giorno seguente in modo da evitare il polverone.

Le parole di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha spiegato ad Andrea Nicole che quello che è accaduto a lei, poteva succedere a chiunque. Dunque, la conduttrice ha tranquillizzato la tronista. Inoltre, ha ribadito che avrebbe scelto Conte altre mille volte per Uomini e Donne. Al contrario, De Filippi ha criticato l’atteggiamento di Ciprian. Quest’ultimo con il suo comportamento ha messo in difficoltà la protagonista del dating show. A tal proposito la moglie di Maurizio Costanzo ha spiegato che un uomo può anche aspettare un giorno prima di passare la notte con la donna amata. Infine, Maria De Filippi ha ammesso di non credere al fatto che tra Andrea Nicole e Ciprian ci possa essere un futuro: “Ci sei cascata secondo me”.