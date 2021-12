La soap opera turca intitolata Love is in the air (Sen Cal Kapimi) prosegue la propria messa in onda pomeridiana.

Nel corso della puntata in programmazione su Canale 5 martedì 21 dicembre 2021, la signora Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) avrà un presentimento del tutto inaspettato, visto che sia lei e il suo assistente Seyfi Çiçek (Alican Aytekin) crederanno che la piccola Kiraz (Maya Basol) possa essere figlia di Eda Yildiz (Hande Erçel).

Spoiler Love is in the air, episodio del 21 dicembre: Serkan litiga con Kiraz, Seyfi e Aydan hanno un sospetto

Gli spoiler dell’episodio della commedia romantica che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 21 dicembre, annunciano che Serkan (Kerem Bürsin) dopo aver fatto un sospiro di sollievo per aver capito che in realtà Eda (nonostante la fine della loro relazione sentimentale avvenuta cinque anni prima) ha continuato ad averlo tra i suoi pensieri vivrà un altro momento di tensione.

La discussione accesa tra l’architetta paesaggista e Bolat, sarà seguita da un battibecco che quest’ultimo avrà con la piccola Kiraz: in tale circostanza al ricco imprenditore non passerà di certo inosservato un dettaglio: la bambina che lui ha avuto modo di conoscere quando è arrivato a Sile ha delle caratteristiche non nuove per lui e quindi familiari.

Nel contempo Seyfi e Aydan avranno dei sospetti proprio sul conto della piccola Kiraz, poiché arriveranno a ipotizzare che la sua vera madre possa essere Eda e non Melek (Elçin Afacan), anche se ha detto di averla concepita con l’impiegato Burak (Sinan Helvacı).

Engin e Piril vogliono recarsi a Sile con il figlio Can, Ayfer e Aydan sono decise a tenere distanti Serkan e Eda

Successivamente i due coniugi Engin (Anıl İlter) e Piril (Başak Gümülcinelioğlu), di comune accordo, vorranno recarsi a Sile con il figlio Can per fargli fare amicizia con Kiraz: il migliore amico di Serkan però si mostrerà abbastanza dubbioso circa l’atteggiamento della moglie, dato che non riuscirà a capire per quale ragione è decisa ad approfondire la conoscenza di Kiraz.

Intanto Ayfer (Evrim Doğan) e Aydan non molleranno affatto la presa per tenere distanti Serkan e Eda, seppur utilizzando dei modi diversi: per riuscire nel proprio intento le due donne, diventate ormai amiche, potranno contare sull’aiuto di Burak e della signora Deniz (Ayşe Akın), la proprietaria dell’albergo in cui lavorano.