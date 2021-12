I colpi di scena nella casa del Grande Fratello Vip non mancano e, al centro dell'attenzione, continua ad esserci Soleil Sorge. L'ex protagonista di Uomini e donne, protagonista delle dinamiche della casa per la sua chiacchieratissima love story con Alex Belli, in queste ore è al centro dell'attenzione social dopo essere stata male per tutta la notte. A raccontare quanto è accaduto alla giovane influencer è stata Manila Nazzaro, la quale ha spiazzato tutti nel momento in cui ha addirittura ipotizzato che potesse essere incinta.

Soleil Sorge e lo scontro con Alex Belli al GF Vip

Nel dettaglio, gli ultimi giorni all'interno della casa del GF Vip non sono stati per niente facili per Soleil Sorge, la quale è apparsa decisamente spenta e "fuori forma".

Una situazione dettata in primis da quello che è accaduto con Alex Belli, dato che nel corso dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'attore ha scelto di uscire dal gioco per tornare da sua moglie Delia e riprendere in mano le redini del loro rapporto.

Un modo di fare che ha destabilizzato Soleil, la quale ha puntato il dito contro Alex, accusandolo di essere stato sempre finto nei suoi confronti.

Soleil è stata male nella notte: la rivelazione di Manila Nazzaro al GF Vip

A distanza di giorni, Soleil sembra non essersi ancora ripresa da tutta questa situazione e, in particolar modo nelle ultime ore, ha fatto i conti con un malessere, così come ha raccontato la sua amica Manila Nazzaro.

L'ex Miss Italia, infatti, ha svelato che Soleil è stata male tutta la notte aggiungendo che alcuni dei concorrenti l'avrebbero vista addirittura andare in bagno per vomitare.

"Ha la nausea, è stata male tutta la notte", ha ammesso Manila parlando con Katia Ricciarelli del malessere di Soleil Sorge, che in queste ore è apparsa sempre più spenta all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché Manila ha spiazzato il mondo social nel momento in cui è arrivata ad ipotizzare la gravidanza della Sorge, reclusa nell'abitazione di Cinecittà da ben tre mesi.

'Per me è incinta', afferma Manila parlando di Soleil

"Per me è incinta!", ha esclamato Manila Nazzaro che con le sue dichiarazioni ha scatenato il putiferio sul web e sui social, al punto che in moltissimi, in queste ore, credono per davvero che Soleil possa essere in dolce attesa di un bebè.

Del resto, la scorsa settimana, la moglie di Alex in un fuori onda ha bacchettato suo marito accusandolo di aver avuto dei rapporti intimi con Soleil Sorge nella casa del GF Vip.

Accuse che l'attore non ha smentito mentre Delia sbraitava dicendo che da casa "si era visto tutto". Cosa succederà a questo punto? Dopo le accese discussioni social, la produzione del GF Vip chiederà a Soleil e Alex di fare chiarezza? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.