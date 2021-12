Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 6 al 10 dicembre 2021, segnalano che non mancheranno i colpi di scena e le novità per tutti i protagonisti della storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione continueranno ad esserci le vicende di Gemma Galgani che dovrà collegarsi ancora da casa a causa del Covid-19 mentre Isabella Ricci porterà avanti la frequentazione con Fabio.

Gemma ancora assente in studio: anticipazioni Uomini e donne 6-10 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne, previste nel corso della settimana che va dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che per Gemma Galgani non è ancora giunto il momento di rientrare in studio.

La dama torinese, dopo aver contratto il Covid-19, sarà costretta a restare a casa ancora per qualche tempo, dato che non è guarita.

Gemma, però, anche in questi nuovi appuntamenti con la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, non perderà occasione per collegarsi da casa e per conoscere anche delle nuove persone.

Stando agli spoiler di Uomini e donne, infatti, la dama torinese avrà modo di conoscere "a distanza" un nuovo pretendente, con la speranza poi di poterlo vedere e incontrare dal vivo al più presto, non appena sarà guarita dal Covid-19.

Isabella al centro dell'attenzione con Fabio

In attesa di scoprire se questo nuovo cavaliere sarà davvero quello giusto per la dama torinese, gli spoiler della prossima settimana dal 6 al 10 dicembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Isabella Ricci.

Per la dama del trono over, nemica giurata di Gemma Galgani, sarà tempo di nuove conoscenze e nuove frequentazioni.

Il suo percorso di conoscenza con Fabio, un nuovo cavaliere che sembra aver fatto breccia nel suo cuore, prosegue a gonfie vele.

La dama Isabella pronta anche a lasciare lo show: spoiler Uomini e donne 6-10 dicembre

La dama, in studio, ammetterà di essere stata molto bene con lui durante le uscite che hanno avuto modo di fare insieme nel corso di queste settimane e, nel caso in cui tutto dovesse procedere per il verso giusto, Isabella non esclude neppure la possibilità di uscire dallo studio con Fabio.

Insomma, la dama sarà molto chiara nel dire che potrebbe anche abbandonare definitivamente lo show di Maria De Filippi per amore di Fabio e quindi provare a costruire qualcosa di bello e serio, lontani dai riflettori di Uomini e donne.

Intanto, dopo queste ultime esterne "al miele" che ci sono state tra Fabio e Isabella, il cavaliere si è rifiutato di conoscere nuove dame che hanno chiamato il programma per lui.

In questo modo, quindi, Fabio ha confermato di avere delle idee serie sul da farsi e quindi di voler riservare una certa esclusività al rapporto con Isabella Ricci.