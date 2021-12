Cosa succede nelle nuove puntate di Un Posto al sole in onda su Rai 3? Le anticipazioni fanno luce sulle conseguenze della proposta di convivenza fatta da Patrizio a Clara, che non ha ottenuto la reazione immaginata. Clara ha preso tempo, forse anche per la paura che Alberto possa intromettersi in maniera seria e portarle via il piccolo Federico. Patrizio è però fermo sulle sue posizioni, convinto di amare Clara e di voler costruire una famiglia con lei e il bimbo. Raffaele e Ornella, nonostante siano entrambi di mentalità aperta, non hanno preso bene la scelta del figlio.

Intanto, Nunzio destabilizza Franco con una notizia che lo lascia senza parole.

Clara ha dubbi su Patrizio: Un Posto al sole anticipazioni

Patrizio ha sempre creduto nella sua storia d'amore con Clara, tanto da lasciare Rossella. Si è prodigato per lei, ha fatto da padre per quanto poteva al piccolo Federico, le è stato vicino anche nel momento del parto, facendosi aiutare proprio da Ross, ai tempi ancora specializzanda. Non dimentichiamo poi che Patrizio non si è mai fatto intimorire da Alberto, cosa che ha mandato Palladini fuori di testa.

Insomma, per Clara, Patrizio ha rappresentato davvero il suo sogno romantico, l'uomo dolce e protettivo che di certo non è incarnato in Alberto. Eppure, c'è qualcosa che la frena.

Patrizio le ha proposto di andare a vivere insieme, piuttosto che permanere nell'appartamento condiviso alla Terrazza. Clara, inaspettatamente, ha preso tempo.

Raffaele e Ornella alimentano le insicurezze di Clara, spoiler Un Posto al sole

Nel nuovo episodio, Patrizio continuerà a essere certo di voler andare a vivere con Clara e Federico.

La sua determinazione farà molto preoccupare Ornella e Raffaele, che non sono poi così d'accordo con questa scelta avventata. Le tensioni a casa Giordano aumenteranno sempre di più e il clima poco sereno non farà altro che peggiorare le cose.

Stando alle anticipazioni di Un Posto al sole, Clara prenderà un'inevitabile decisione: lascerà Patrizio? Gli spoiler sono molto evasivi a riguardo, ma una cosa è certa: il rapporto con Patrizio subirà una svolta importante.

Un Posto al sole: Nunzio prende un'inaspettata decisione

Anche se c'è stato un chiarimento tra Franco e Nunzio, non mancheranno le incomprensioni nelle prossime puntate. Sembra proprio che il giovane lascerà senza parole Boschi dopo avergli comunicato una decisione spiazzante.

Infine, nell'episodio che andrà in onda il 15 dicembre su Rai 3 alle 20:45 circa, si tornerà a parlare della giovane Petrone. Le anticipazioni di Un Posto al sole rivelano che Chiara, dopo un imprevisto che l'aveva messa in crisi, potrà vivere un momento di tranquillità, almeno per ora.