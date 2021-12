Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda di una delle puntate più importanti del GF Vip 6, quella in cui i concorrenti dovranno decidere se rimanere oppure abbandonare. Stando agli ultimi accadimenti, solamente Aldo Montano si sarebbe mostrato irremovibile nella scelta di lasciare la casa per tornare dalla famiglia; tra gli incerti, invece, spiccano Katia, Manuel, Davide e Carmen. Dopo aver minacciato di auto eliminarsi in un momento d'ira, Alex Belli ha fatto sapere che accetta lo slittamento della finale e resterà in gioco finché il pubblico lo vorrà.

Un doloroso addio al GF Vip 6

Nel corso della diretta che condurrà lunedì 13 dicembre, Alfonso Signorini chiederà ai concorrenti del GF Vip se intendono accettare il prolungamento oppure no.

Gli inquilini che hanno iniziato l'avventura a metà settembre, dovranno comunicare la loro decisione ufficiale sul loro futuro nella casa: rimanere finché non saranno eliminati al televoto oppure tornare alla vita quotidiana senza incappare in penalità.

In base ai commenti che i vipponi hanno fatto dopo aver saputo che la finale è stata spostata al 14 marzo, solamente uno di loro è convinto di abbandonare il gioco: dopo tre mesi di reclusione tra le mura di Cinecittà, Aldo Montano è pronto a riabbracciare la moglie e i figli.

Lo schermidore ha già informato i compagni d'avventura che si ritirerà per passare il Natale con la famiglia, quindi il suo percorso sta per concludersi.

Il futuro dei protagonisti del GF Vip

I concorrenti che sembra non abbiano ancora preso una decisione definitiva sul loro futuro nella casa, sono un bel po'.

Tra gli incerti se rimanere oppure no, infatti, spiccano Manuel Bortuzzo (negli ultimi giorni vicinissimo a Lulù Selassié), Katia Ricciarelli (che avrebbe un ripensamento inaspettato), Davide Silvestri (stanco ma forse non del tutto), Francesca Cipriani (triste per la lontananza dal fidanzato Alessandro) e Carmen Russo (divisa tra l'amore per la famiglia e il desiderio di portare a termine l'avventura).

Tra poche ore, tutti questi protagonisti del reality Mediaset dovranno rendere pubbliche le loro intenzioni, informando il pubblico su quello che sarà il loro percorso tra le mura di Cinecittà dopo il prolungamento voluto da Mediaset.

Tutti gli altri vipponi non citati (ovvero Giucas, Manila, le sorelle Selassié, Sophie, Soleil, Gianmaria e chi è entrato di recente come Valeria, Giacomo e Maria), dovrebbero rimanere al 100% per la felicità dei loro tantissimi fan.

La sfuriata di Belli e il commento dell'ex del GF Vip

Un protagonista della sesta edizione del GF Vip che dovrebbe accettare tranquillamente il prolungamento, è Alex Belli.

Anche se nelle scorse ore ha avuto una sfuriata contro il programma e gli autori, l'attore sarebbe pronto a rimanere in gioco finché i telespettatori lo vorranno, non rinunciando per nulla al mondo all'opportunità che gli ha offerto Alfonso Signorini.

In questi giorni, comunque, l'uomo ha minacciato di abbandonare la casa in preda all'ira e allo sconforto. Dopo aver realizzato che nessun suo familiare (neppure la moglie Delia) gli ha inviato un video messaggio per spronarlo a non ritirarsi nonostante le varie difficoltà, il concorrente ha raggiunto la porta rossa e ha cercato di aprirla.

L'addio di Belli al reality non c'è stato perché la porta era chiusa a chiave, dopodiché tutto è rientrato e la situazione è tornata alla normalità.

Tra coloro che hanno ironizzato sulla sincera intenzione di Alex di lasciare il programma, spicca Andrea Zelletta che su Twitter ha scritto: "Comunicazione di servizio. Oltre all'entrata/uscita principale, ne esistono altre 28 di sicurezza che sono sempre aperte".