Dopo aver versato lacrime per l’addio dell’amico Aldo Montano anche Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare la casa del GF Vip. L’imprenditore l’ha confidato a Sophie Codegoni nel corso di una lunga conversazione notturna durante la quale ha ribadito di provare sentimenti per lei ma di non avvertire lo stesso coinvolgimento da parte dell’ex tronista. Quest’ultima ha confermato di essere attratta fisicamente dal napoletano ma di non riuscire ad andare oltre. “Sto bene con te, ma al contempo mi sento libera” – ha ribadito la modella con il 36enne che le ha anticipato che il 13 dicembre andrà via e che in questi ultimi giorni di permanenza sarà più freddo nei suoi confronti per rispetto verso se stesso: "Non voglio elemosinare sentimenti.

Tre giorni e vado via".

Nelle scorse ore anche Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo e Francesca Cipriani avevano manifestato l’intenzione di lasciare la casa. Nelle prossime ore, infatti, Alfonso Signorini comunicherà ai vipponi con il reality proseguirà fino al 14 marzo.

Gianmaria a Sophie: 'Non voglio elemosinare sentimenti, tre giorni e vado via'

Il ritorno di fiamma con Sophie Codegoni ha mandato in tilt Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore aveva provato ad allontanarsi dalla 19enne dopo gli scontri delle scorse settimane. Quest’ultima, però, gli ha inaspettatamente teso la mano e tra i due è scoppiata la passione dopo il party di benvenuto ai nuovi concorrenti del GF Vip. Il napoletano non ha nascosto di provare un sentimento importante nei confronti della coinquilina che, invece, ha chiarito di vivere con minore coinvolgimento il loro rapporto.

Poche ore fa, nel cuore della notte, Gianmaria ha deciso di rompere gli indugi ed ha spiegato a Sophie che intende lasciare il reality. “Sarà successo quattro o cinque volte, in 36 anni qualche donna l’avrò frequentata. So cosa posso volere quando mi capitano queste cose e quello che desidero non corrisponde con quelle che vuoi tu” – ha precisato Antinolfi che, senza fare giri di parole, ha riferito di non volersi fare del male.

“So quanto valgo ed al mio fianco voglio una persona che mi apprezzi per quello che sono”

L'ex tronista di Uomini e Donne: 'Con la testa riesco a vederti al mio fianco ma con il cuore no'

Durante la conversazione con Sophie Codegoni l’imprenditore ha spiegato che non ha intenzione di proseguire l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip in una situazione di disagio ed imbarazzo per un rapporto che fatica a decollare.

“Finché ho 50 giorni davanti e me li potevo vivere serenamente non ci sarebbero stati problemi. Nel momento in cui decido di restare qui per un motivo e tre giorni dopo comprendo che non c’è più nulla da fare faccio fatica ad andare avanti. Non voglio sentirmi in una prigione”. Dall’altra parte l’ex tronista di Uomini e Donne ha riferito di apprezzare il discorso di Gianmaria Antinolfi.

“Ti apprezzo tantissimo ed auguro a tutte le mie amiche di trovare una persona come te. A Katia ho detto che sto male perché ho sempre sognato una persona che mi tratti come Gianmaria ma purtroppo i sentimenti non li decidi tu. Con la testa riesco ad idealizzarti e a vederti vicino ma con il cuore non ci riesco”.

Il napoletano ha apprezzato al sincerità di Sophie ed ha sottolineato che non vuole elemosinare sentimenti da nessuno. “Tre giorni e vado via, resistiamo quest’ultimi giorni e basta” – ha chiosato Antinolfi.