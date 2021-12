Le puntate di Un posto al sole stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Nell'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 20 dicembre, Susanna dovrà sostenere l'esame di magistratura. Nel frattempo, Patrizio non si rassegnerà per la fine della sua storia d'amore con Clara e crederà che sia Alberto la causa della rottura. Silvia, invece, si renderà conto che trascorrerà le vacanze natalizie da sola.

Un posto al sole, anticipazioni del 20 dicembre: Susanna deve fare l'esame di magistratura

Dopo un periodo difficile, segnato dall'aggressione e dal ricovero ospedaliero, Susanna arriverà al giorno tanto atteso.

Infatti, nella puntata di Un posto al sole di lunedì 20 dicembre, Picardi dovrà sostenere l'esame di magistratura. Per la fidanzata di Niko Poggi sarà quindi il momento di mettersi alla prova, per cercare di coronare uno dei suoi sogni, per riuscire a fare un avanzamento di carriera. Le anticipazioni trapelate, al momento, non rivelano però se la figlia di Adele riuscirà a passare l'esame.

Un posto al sole, trama del 20 dicembre: Patrizio pensa che ci sia Alberto dietro la rottura con Clara

Patrizio, invece, non trascorrerà un periodo sereno. Infatti, il giovane Giordano è stato lasciato da Clara e non si darà pace. Il figlio di Raffaele voleva andare a convivere con la sua fidanzata e il piccolo Federico ed era intenzionato a cercare una casa per formare una famiglia con la sua compagna e il suo bambino.

Purtroppo, però, Curcio ha chiuso la sua storia d'amore con il figlio di Ornella, lasciando il ragazzo nello sconforto più totale. Nella puntata di Un posto al sole, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di lunedì 20 dicembre, il giovane Giordano penserà che dietro alla decisione di Clara ci sia Palladini.

Un posto al sole, puntata del 20 dicembre: Silvia trascorre le vacanze natalizie da sola

Nel frattempo, anche per Silvia non si prospetterà un periodo facile. Infatti, per la prima volta, la proprietaria di Caffè Vulcano si renderà conto che trascorrerà le festività natalizie da sola. Dopo avere avuto un periodo turbolento in famiglia per via del tradimento ai danni di suo marito con Giancarlo e la separazione chiesta da Michele, Graziani non avrà nessuno accanto nelle vacanze.

Infatti, anche Rossella ha preferito prendere le distanze da sua mamma dopo essere venuta a conoscenza che aveva un amante e aveva fatto soffrire suo papà. La figlia di Silvia, infatti, durante la puntata di Un posto al sole del 20 dicembre sarà in procinto di partire per Bolzano con Riccardo Crovi. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate della soap partenopea, per scoprire cosa accadrà agli abitanti di Palazzo Palladini.