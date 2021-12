La relazione d'amore fra Brian Perri ed Elisabetta Canalis sembra andare a gonfie vele. La coppia composta dalla showgirl sarda e dal chirurgo americana è una delle più affiatate del mondo dello spettacolo. Brian conquistò il cuore di Elisabetta dieci anni fa, nel 2011 grazie anche ai suoi occhi azzurri. Da allora Perri e l'ex velina di Striscia la Notizia non si sono più separati e, anzi, tre anni dopo si sposarono. Il loro legame sentimentale è sempre progredito. Una delle ultime dimostrazioni riguarda un post sull'account ufficiale Instagram di Canalis attraverso cui ha voluto fare una dedica al marito per il suo compleanno.

Elisabetta Canalis: 'Buon compleanno al nostro eroe'

"Buon compleanno al nostro eroe! Ti amiamo tesoro", queste le parole utilizzate da Elisabetta Canalis come didascalia di una raccolta di foto postate sul suo profilo ufficiale Instagram in occasione del compleanno di suo marito Brian Perri. Istantanee che narrano la giornata che la soubrette italiana ed il chirurgo hanno passato a casa, in dolce compagnia della figlia di nome Skyler Eva. Non soltanto perché l'ex velina ha inserito nella raccolta di foto anche alcuni ricordi per festeggiare al meglio il chirurgo che ha compiuto 54 anni.

Gli scatti del compleanno del marito di Elisabetta Canalis

Scatti spontanei di vita quotidiana. In una istantanea si può notare la famiglia al completo composta da Brian, Elisabetta e Skyler Eva nell'istante dedicato al soffio delle candeline.

La bambina, in quel momento, posa la mano sulla bocca della madre per impedirle di rubare quell'attimo al vero festeggiato, ovvero il chirurgo americano. Un'altra foto, meno goliardica e più dolce ritrae Brian con Skyler Eva; padre e figlia hanno gli occhi molto simili. Canalis ha deciso di inserire nella raccolta di scatti anche un momento risalente agli inizi della sua relazione d'amore con l'uomo americano, mentre erano in spiaggia.

L'amore di Elisabetta Canalis

Ad aver conquistato i fan di Elisabetta Canalis sono state le parole utilizzate dall'ex velina di Striscia la Notizia a corredo delle foto. Frasi brevi e dolci dedicate a Brian Perri che da dieci anni è il suo partner e da sette suo marito. La loro relazione d'amore è più salda che mai a dispetto di coloro che continuavano ad inneggiare ad un ritorno con l'attore americano George Clooney con cui Canalis ha avuto una storia d'amore in passato.

Amore che la showgirl sarda sembrerebbe aver davvero trovato nel chirurgo Brian Perri. Elisabetta fa credere ancora una volta nell'amore senza età. Lei ha 43 anni, mentre ne ha undici in più avendone compiuti l'11 dicembre 54.