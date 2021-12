Le puntate di 'Un posto al sole' stanno appassionando i telespettatori di Rai 3. Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo prima di Natale ci saranno graditi ritorni all'interno della soap opera partenopea. Nell'episodio di mercoledì 22 dicembre, infatti, verranno trattate le vicende della figlia di Ornella e di Otello che sono tornati a Napoli. Viola e Diego saranno preoccupati per Raffaele Giordano, mentre Rossella trascorrerà le vacanze con Riccardo Crovi a Bolzano. Nel frattempo, Roberto Ferri si sfogherà con Nunzio.

Un posto al sole, trama del 22 dicembre: Viola e Diego parlano con Raffaele

Nella puntata di 'Un posto al sole' che andrà in onda in televisione nella serata del 22 dicembre, verranno trattate le vicende della famiglia Giordano. Le anticipazioni trapelate sulle prossime puntate rivelano che la figlia di Ornella tornerà a Napoli. Al momento, non è chiaro se Bruni trascorrerà le vacanze di Natale a Palazzo Palladini anche con suo marito Eugenio Nicotera e il piccolo Antonio o se sia rientrata a Posillipo solo per passare le festività con parenti e amici. Nel frattempo, però, Viola e Diego saranno preoccupati per Raffaele e decideranno di parlare con lui.

Un posto al sole, puntata del 22 dicembre: Rossella e Riccardo sono a Bolzano

Rossella e Riccardo decideranno di passare le vacanze natalizie insieme a Bolzano. La figlia di Michele ha scelto di trascorrere del tempo lontana da Napoli, anche per staccare un po' la spina dalle preoccupazioni avute nell'ultimo periodo. Durante l'episodio di 'Un posto al sole' che andrà in onda nella serata del 22 dicembre, una donna misteriosa sarà interessata a Rossella e al dottor Crovi.

In base alle indiscrezioni trapelate in rete, il personaggio femminile legato a Riccardo sarà interpretato dall'attrice Desirée Noferini ma, attualmente, non è chiaro che tipo di legame abbia con il medico.

Un posto al sole, episodio del 22 dicembre: Roberto Ferri si sfoga con Nunzio

Nella puntata della soap partenopea del 22 dicembre, ci sarà spazio anche per Roberto Ferri.

L'imprenditore, infatti, sarà nervoso e si sfogherà con Nunzio. Il figlio di Franco Boschi ha iniziato da poco una nuova sfida professionale ai cantieri navali dell'imprenditore e se la prenderà con Cammarota. Invece, Guido e Renato avranno da fare con Otello. Il nonno di Rossella è rientrato a Napoli e starà troppo addosso a Silvia, pertanto, Del Bue e Poggi faranno in modo che il marito di Teresa allenti la presa sulla proprietaria di Caffè Vulcano. Non resta pertanto che attendere la serata del 22 dicembre, per scoprire cosa accadrà agli inquilini di Palazzo Palladini.