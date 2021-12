Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap opera Un posto al sole che tutte le sere appassiona una media di quasi due milioni di spettatori su Rai 3. Tra le protagoniste indiscusse delle puntate in onda attualmente vi è Clara, interpretata dalla bravissima attrice Imma Pirone. Il suo personaggio è al centro delle dinamiche e delle trame per il tormentato rapporto con il suo ex compagno Alberto Palladini e per il suo rapporto difficile con Patrizio, il giovane figli di Ornella e Raffaele, che ha perso la testa per la bella Clara. In una recente intervista, l'attrice Imma Pirone ha parlato del clima sul set e del feeling con l'attore di Alberto.

L'attrice di Clara parla di Alberto Palladini nella soap Un posto al sole

Nel dettaglio, Clara continua ad essere uno dei personaggi di spicco di questa seguitissima stagione di Un posto al sole che tutte le sere riesce a sfiorare la soglia dell'8% di share nella difficilissima fascia dell'access prime time, dominata dai game show e dai talk show politici.

Imma Pirone, in una nuova intervista, ha parlato un po' del clima che c'è sul set della soap opera che appassiona milioni di spettatori e non ha nascosto il grande feeling che c'è con l'attore Maurizio Aiello, che veste i panni del tenebroso Alberto.

"È un collega straordinario. A differenza del suo personaggio, perfido e senza scrupoli, è un uomo di una simpatia unica", ha ammesso l'attrice che veste i panni di Imma nella soap opera Un posto al sole.

Il retroscena dell'attrice di Clara sul dietro le quinte di Un posto al sole

Insomma la bella Imma Parone nel descrivere l'identikit di Alberto non ha potuto non sottolineare il fatto che si tratti di un uomo "malvagio", quasi disposto a tutto pur di arrivare ai suoi scopi, così come ha sempre dimostrato nel corso di questi anni come protagonista della soap opera.

Tuttavia, Maurizio Aiello è una persona completamente differente nella vita reale: la stessa Imma ha sottolineato che con lui si ride sempre sul set.

"Lavorare con lui è un piacere. Ci facciamo un sacco di risate", ha dichiarato l'attrice dio Clara la quale ha poi aggiunto che Aiello è a dir poco perfetto nel ruolo di cattivo.

Clara prenderà una decisione difficile: anticipazioni nuove puntate Un posto al sole

"È perfetto, bravissimo", ha ammesso Imma Pirone parlando del cattivo per antonomasia di Un posto al sole, che continua ad essere amatissimo dal pubblico.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Clara si troverà in una posizione difficile: complice l'ennesima discussione con Alberto e anche un confronto serrato con Ornella, la donna arriverà a prendere una decisione importante legata al suo rapporto con Patrizio.