Non si fermano le avventure della celebre e longeva soap opera italiana Un posto al sole. I personaggi di Palazzo Palladini continueranno ad intrattenere i loro affezionati spettatori anche nell'ultima settimana di dicembre eccetto la sera di San Silvestro. Venerdì 31 dicembre, infatti, la soap non sarà trasmessa per lasciare spazio al tradizionale appuntamento con il Presidente della repubblica. Sergio Mattarella, alle ore 20.30, sarà su tutte le reti Rai e Mediaset per l'augurale messaggio di fine anno.

Per quanto riguarda Un posto al sole, partiamo subito informando che dal 27 al 30 dicembre si prospetta una settimana intensa.

Rossella lascerà Bolzano, ma non con il sorriso sulle labbra in quanto sarà turbata per quanto accaduto tra lei e Riccardo. Una volta rincasata, la figlia di Silvia finirà per ubriacarsi in compagnia del suo ex Patrizio, anche lui con il cuore a pezzi a causa della rottura con Clara. Problemi in vista per Franco e Angela a causa del lavoro di lei. Anche tra Marina e Fabrizio la situazione rischierà di venire compromessa per una notizia con esiti negativi per il pastificio Rosato. Alberto approfitterà dell'allontanamento di Patrizio dalla sua ex e avanzerà una certa richiesta a Niko che coinvolgerà anche il piccolo Federico.

Anticipazioni Un posto al sole, Franco e Angela in crisi

Sarebbe dovuta essere una vacanza armoniosa e romantica quella della giovane coppia Rossella e Riccardo, ma la misteriosa figura che è spuntata nelle scorse puntate ha compromesso tutto.

Le anticipazioni di Un posto al sole fino al 30 dicembre rivelano che a Bolzano l'atmosfera sarà alquanto tesa e nulla andrà come sperato per Rossella. Anche a Napoli la serenità della famiglia Boschi rischierà di venir compromessa. Franco, Angela e la piccola Bianca dovranno fare i conti con uno spiacevole imprevisto riguardante la questione lavorativa della donna e che manderà nuovamente in crisi la coppia.

Il giovanissimo Jimmy sarà al settimo cielo poiché non vedrà l'ora di rivedere Cristina Ferri e Niko e Raffaele saranno inteneriti dall'entusiasmo del bambino.

Rossella si ubriaca con Patrizio nelle prossime puntate di Un posto al sole

Rossella rincaserà a Napoli e si ritroverà a confrontarsi con una persona del suo passato: Patrizio Giordano.

Anche quest'ultimo avrà a che fare con le pene d'amore dovute alla fine della sua storia con Clara Curcio. Tra un bicchierino e un altro, complice l'ubriacatura, ecco che i due ex vivranno un momento di inaspettata vicinanza.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole l'attenzione tornerà a focalizzarsi anche su Marina e Fabrizio. Ormai da alcuni giorni la loro situazione matrimoniale sembra andare speditamente e senza nessun intoppo. Anche la sfera lavorativa non ha riservato problemi, ma ben presto le cose precipiteranno.

La richiesta di Alberto a Niko riguardante Clara e Federico

Stando agli spoiler di Un posto al sole, a scompigliare il ritrovato equilibrio della coppia Marina-Fabrizio sarà una notizia con possibili esiti nrgativi per il Pastificio Rosato e che rischierà di mettere a dura prova l'imprenditore: di cosa si tratterà?

Con Clara e Patrizio ormai separati, Alberto farà una richiesta particolare a Niko riguardante il figlio e la sua ex. Tuttavia, la crisi tra Riccardo e Rossella e la coincidente rottura tra Clara e Patrizio finirà per spingere i due ex a provare nostalgia per la loro storia d'amore passata: si rimetteranno insieme?