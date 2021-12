Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 comincia a farsi infuocato tra Alex Belli e Soleil Sorge. Nel corso delle ultime ore, la giovane influencer ha cominciato ad avere dei seri dubbi in merito al comportamento dell'attore, al punto da perdere le staffe e apparire a dir poco furiosa. Soleil sembra non accettare più alcuni comportamenti di Alex, tanto da dubitare degli atteggiamenti dell'attore, che proprio in questi giorni si è dichiarato alla ragazza, confessandole il suo amore.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge ma lei ha dei dubbi e sbotta al GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime giornate all'interno della casa del GF Vip 6, Alex Belli si è dichiarato apertamente a Soleil, rivelandole di essersi innamorato di lei e di aver capito di non poter stare lontano da lei.

Una dichiarazione spiazzante e al tempo stesso inattesa, la quale però sembra non aver convinto più di tanto l'ex protagonista di Uomini e donne, che in questi ultimi giorni non ha nascosto i suoi dubbi in merito.

In particolar modo, nel corso della giornata del 1 dicembre, Soleil è apparsa a dir poco furiosa nei confronti di Alex, sostenendo che a lui piace essere fin troppo protagonista della scena, al punto da togliere spazio agli altri.

La furia di Soleil Sorge contro Alex: scoppia la lite al Grande Fratello Vip 6

La lite tra i due è nata nel momento in cui il GF Vip ha chiesto ai ragazzi di fare un bilancio di questi primi 70 giorni trascorsi insieme nella casa.

Secondo Soleil, Alex si sarebbe dilungato un po' troppo, tanto da togliere la parola ad altri concorrenti che avrebbero voluto raccontarsi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Che brutto fake che sei, tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me", ha sentenziato Soleil che ha così dato apertamente del falso ad Alex Belli.

Successivamente, la ragazza ha avuto modo di sfogarsi anche con Manila Nazzaro, alla quale non ha nascosto i suoi dubbi su tutta questa situazione che sta prendendo piede all'interno della casa del GF Vip.

'Allontanati da me', Soleil 'chiude' con Alex

"Non mi piace come si sta comportando", ha sbottato Soleil aggiungendo poi un retroscena legato al fatidico bacio di scena che c'è stato durante la messa in scena della Turandot all'interno della casa.

"Lui mi ha preso ed ha messo la lingua", ha rivelato Soleil sbottando contro l'attore che in puntata, durante il confronto con Alfonso Signorini, ha detto che era stato solo un bacio di scena.

"Allora basta con gli atteggiamenti fisici, allontanati da me", ha proseguito ancora Soleil parlando con Manila, aggiungendo di volersi prendere un "momento di pausa" da Alex Belli e quindi distaccarsi da lui.