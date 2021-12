Continua l'appuntamento con l'amata soap Un Posto al sole, che da oltre 25 anni tiene compagnia al pubblico di Rai 3. Le anticipazioni della nuova puntata che andrà in onda giovedì 23 dicembre in prima visione assoluta si concentrano sulla vacanza romantica di Rossella e Riccardo, che si trasformerà in un incubo a occhi aperti per la povera Rossella, già provata dalla recente separazione dei suoi genitori e dalla scoperta del tradimento di Silvia con Giancarlo. Ironia della sorte, anche lei sarà vittima di una bugia che le farà perdere completamente la fiducia nel suo affascinante fidanzato.

Nel frattempo, Patrizio continuerà a soffrire terribilmente dopo la decisione di Clara di lasciarlo, ma una nuova notizia lo lascerà di stucco.

Un Posto al sole anticipazioni: il segreto di Riccardo Crovi

La saggia Ornella ci aveva visto giusto e, come spesso accade, l'istinto non sbaglia mai. Da quando ha conosciuto Crovi, ha sempre sospettato che nascondesse qualcosa, senza contare il suo comportamento spesso irriverente e sopra le righe.

Rossella ha invece deciso di dare fiducia a Riccardo, che l'ha conquistata con tanta pazienza e tenacia, rispettando i suoi tempi. La loro relazione si è rafforzata sempre di più e sembra andare a gonfie vele. Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Crovi e Rossella andranno in vacanza a Bolzano, dove spunterà la misteriosa donna che appartiene al passato di Riccardo.

Ormai, è cosa nota che Riccardo ha un'ex moglie, Virginia. Ironia della sorte, la donna sarà proprio a Bolzano e vedrà Riccardo baciare Rossella. Inconsapevole delle conseguenze, Crovi continuerà a mentire alla povera Rossella.

Clara prende una decisione che lascia Patrizio di stucco

L'incontro-scontro con Ornella è stato decisivo e Clara non ha più dubbi sul suo futuro con Patrizio.

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda il 23 dicembre, Clara farà una scelta che spiazzerà il povero Patrizio, già in profonda crisi. Ci sarà di mezzo il turbolento Alberto Palladini?

Lara stupisce Roberto, anticipazioni Un Posto al sole

Otello, rientrato da poco a Napoli, riceverà una piacevole sorpresa che gli risolleverà l'umore.

A proposito di sorprese, attenzione a Lara, che non ha affatto rinunciato a conquistare il cuore di Roberto.

La tenace Lara intrigherà Ferri con una proposta originale e accattivante per le feste natalizie e Roberto non potrà dire di no. Chissà che sia la volta buona per ammorbidire l'algido Ferri, ancora ignaro del passato che nasconde Lara. Infine, Silvia continuerà a essere malinconica per la distanza che si è creata tra lei e Rossella, anche se la presenza di Otello la distrarrà un po' dai suoi tristi pensieri.