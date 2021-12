Finalmente verrà a galla il segreto di Riccardo Crovi in Un Posto al sole. Ormai da diverso tempo, i telespettatori hanno capito che il bel dottorino nasconde qualcosa. L'indizio che non ha più dato adito a dubbi è stata la telefonata che lo ha visto in evidente imbarazzo davanti a Rossella. Le anticipazioni di Upas svelano che Riccardo e Rossella partiranno per una breve vacanza in Trentino Alto Adige. Mentre stanno camminando per i suggestivi mercatini di Natale di Bolzano, una donna dietro di loro li guarda con sgomento scambiarsi un bacio. Lei è Virginia, l'ex moglie di Crovi della quale Rossella non sa nulla.

Un Posto al sole: Rossella e Riccardo partono per Bolzano

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Patrizio sarà a pezzi per la decisione di Clara di lasciarlo. La sua tristezza sarà tale da voler passare il cenone di Natale da solo al bar Vulcano. Anche Silvia non passerà momenti facili, dopo la separazione da Michele e il burrascoso rapporto con Rossella.

A proposito di Ross, Riccardo la inviterà a Bolzano in occasione dei mercatini natalizi, con la speranza di farle trascorrere qualche giorno di spensieratezza. Peccato che la mini vacanza si trasformerà in un incubo a occhi aperti.

Riccardo Crovi ha mentito a Rossella

Alla Terrazza torneranno Viola ed Eugenio insieme al piccolo Antonio, che verranno a sapere da Ornella e Raffaele quanto accaduto a Patrizio.

Le anticipazioni di Un Posto al sole vedono anche il rientro di Otello, che non perderà tempo a consolare Silvia, dopo essere stato messo al corrente della sua separazione da Michele.

Mentre a Napoli si festeggia, anche se con un velo di malinconia per gli ultimi avvenimenti, Riccardo e Rossella si rilassano passeggiando tra le bancarelle di Bolzano.

Mentre si scambiano un tenero bacio, una donna li osserva sgomenta da lontano.

Gli spoiler di Upas svelano che si verrà a sapere il segreto di Riccardo. Noi avevamo ipotizzato che Crovi avesse un'ex moglie nel suo passato, e ora arriva la conferma.

Virginia è l'ex moglie di Riccardo: anticipazioni Un Posto al sole

La donna che guarda sgomenta il bacio tra Riccardo e Rossella è Virginia, l'ex moglie di Riccardo Crovi.

Nella soap Un Posto al sole entra dunque un personaggio femminile chiave che cambierà le dinamiche del rapporto tra Crovi e Rossella.

La ex moglie di Riccardo è interpretata da Desirèe Noferini e siamo certi che porterà molto scompiglio all'interno delle trame della soap.

Stando alle prime anticipazioni, pare che Rossella non si accorga della presenza di Virginia, al contrario di Riccardo. Come farà ora Crovi a gestire la situazione? Per Rossella sarà un duro colpo scoprire che Riccardo le ha mentito, visto che ha da poco appreso del tradimento di sua madre Silvia. Non resta che attendere le prossime puntate di Upas per sapere cosa accadrà.