Il Natale a Un Posto al sole sarà ricco di emozioni per gli abitanti di Palazzo Palladini che secondo le anticipazioni dal 20 al 24 dicembre si troveranno a gestire l'inaspettata rottura tra Clara e Patrizio.

Saranno giorni difficili anche per Silvia che sarà sola perché Michele e Rossella partiranno a Nord per i rispettivi lavori, mentre Lara si impegnerà a conquistare Roberto. Occhi puntati su una donna misteriosa che turberà il viaggio di Riccardo e Rossella, mentre Speranza si accingerà a raggiungere la famiglia in paese e Vittorio continuerà il suo piano per far innamorare la ragazza di Samuel.

Infine, ci sarà il ritorno di un personaggio molto gradito che porterà la serenità al Palazzo.

La sofferta decisione di Clara sorprenderà tutti

Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole annunciano una settimana piuttosto movimentata per i protagonisti della soap partenopea. Il Natale sarà alle porte, ma non per tutti saranno giorni di armonia. La storia d'amore tra Clara e Patrizio, infatti giungerà al capolinea e sorprenderà la famiglia Giordano.

Dopo la proposta di convivenza, infatti, l'ex compagna di Alberto prenderà la dolorosa decisione di mettere fine alla relazione con Patrizio. Per il ragazzo non sarà affatto facile digerire la delusione e i suoi genitori, come sempre, gli staranno vicino.

Una donna misteriosa turberà il viaggio di Rossella e Riccardo: anticipazioni Un Posto al sole

Le feste natalizie saranno un po' malinconiche per Silvia, perché per lei si prospetterà un Natale in solitudine. Michele, infatti deciderà di partire per Milano, mentre Rossella partirà per Bolzano insieme a Riccardo.

Il viaggio della giovane dottoressa e del suo collega, inoltre, sarà turbato dalla presenza di una donna misteriosa.

Le anticipazioni di Un posto al sole non precisano l'identità della nuova arrivata, ma non si esclude che possa avere un legame con il passato di Riccardo.

Lara determinata a conquistare Roberto: anticipazioni settimana 20-24 dicembre

Al centro delle vicende di Posto al sole, inoltre, ci sarà anche il ritorno di un personaggio che mancava dalle scene da un po' di tempo e che riporterà la serenità a Palazzo Palladini.

Per Speranza, invece, arriverà il momento di salutare i suoi amici per trascorrere il Natale in famiglia al paese, ma Vittorio non continuerà imperterrito a portare avanti il suo piano per liberarsi della ragazza e farla innamorare di Samuel.

I progetti di Vittorio creeranno non poche perplessità in Guido e Mariella che si domanderanno se stia davvero facendo la cosa giusta. Infine, Lara, sarà sempre più decisa a conquistare il cuore di Roberto Ferri e farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo.