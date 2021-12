La programmazione pomeridiana de Il Paradiso delle Signore 6, in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1, verrà interrotta dal 27 al 31 dicembre 2021. La celebre soap, infatti, andrà in pausa dopo la Vigilia di Natale e ripartirà con le puntate inedite della sesta stagione il 3 gennaio 2022. Le ultime puntate dell'anno (dal 20 al 24 dicembre) mostreranno i personaggi della soap alle prese con l'euforia dei giorni che precedono il Natale. Stando alle anticipazioni, a casa Colombo la cena della Vigilia sarà caratterizzata da una romantica proposta di matrimonio.

Ezio, infatti, chiederà a Veronica di diventare sua moglie. Tuttavia, per poter sposare la compagna, l'uomo dovrà provare davanti alla legge di essere vedovo. Per ottenere ciò, chiederà l'aiuto di Gloria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 al 24 dicembre 2021: Ezio vuole sposare Veronica

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda fino al 24 dicembre 2021 Agnese (Antonella Attili) e Armando (Pietro Genuardi), desiderosi di festeggiare insieme il Natale, decideranno di discuterne prima con Tina (Neva Leoni) e Salvatore (Emanuel Caserio). Nel frattempo, al grande magazzino, sarà proprio Ferraris a dover vestire quest'anno i panni di Babbo Natale. Intanto, tutti gli altri personaggi della soap saranno impegnati a organizzare il cenone della Vigilia, compresa Adelaide (Vanessa Gravina) che, inaspettatamente, inviterà Ludovica (Giulia Arena) e Marcello (Pietro Masotti) a villa Guarnieri.

Anche a casa Colombo si respirerà aria di festa, specialmente perché Ezio (Massimo Poggio) vorrà festeggiare il Natale con una proposta di matrimonio alla compagna Veronica (Valentina Bartolo).

Ezio chiede a Gloria il certificato di morte: Il Paradiso delle signore 6, spoiler 20-24 dicembre 2021

Nelle ultime puntate del 2021 de Il Paradiso delle signore 6 il Natale sarà alle porte e saranno tutti in fermento per la cena della Vigilia.

In particolare, come è stato già anticipato, Ezio vorrà fare il grande passo e chiedere a Veronica di sposarlo. La questione, però, non sarà semplice poiché l'uomo, legalmente, è ancora sposato con Gloria (Lara Komar). Dunque, per convolare a nozze con la compagna, dovrà essere dichiarato vedovo. Perciò chiederà alla capocommessa il suo (falso) certificato di morte.

Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) accetterà di passare le feste con la cognata Beatrice (Caterina Bertone) e la nipotina Serena (Giulia Patrignani).

Salvatore cerca di riconquistare Anna: Il Paradiso delle signore, 20-24 dicembre 2021

Le vicende di Vittorio Conti e di tutti i personaggi de Il Paradiso delle signore 6 continueranno a fare compagnia al pubblico anche nell'ultima settimana di programmazione del 2021. Sempre nelle puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre, Salvatore non mollerà la presa con Anna (Giulia Vecchio) e cercherà di riconquistarla. Roberto (Lorenzo Scarafia) darà al barista un suggerimento e il giovane farà breccia nel cuore dell'ex Venere regalando una pigotta alla piccola Irene.

A casa Amato, intanto, sarà tutto pronto per il cenone del 24 dicembre in cui sarà presente anche Armando. Nel frattempo Gloria Moreau deciderà di non passare la Vigilia da sola e accetterà l'invito a cena delle Veneri.