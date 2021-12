Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda nella settimana da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre 2021, preannunciano diversi colpi di scena.

In particolare la famiglia Giordano attraverserà un momento decisamente negativo e Raffaele e Ornella non saranno d’accordo con la decisione di Patrizio. Il ragazzo, infastidito dalle interruzioni arbitrarie di Alberto, vorrà iniziare una convivenza con Clara. Tutto ciò finirà per innescare un meccanismo che porterà Clara a prendere una decisione molto sofferta. E mentre Vittorio porterà avanti i suoi piani destinati ad allontanare Speranza, Chiara affronterà ancora una volta un periodo caratterizzato da alti e bassi.

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, intanto Silvia e Michele saranno vicini alla riappacificazione ma questa ritrovata complicità finirà per far storcere il naso a Rossella, che sarà protagonista di una mossa inattesa.

Samuel scettico sul piano B di Vittorio, Rossella contrariata dalla riappacificazione dei suoi genitori

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Samuel verrà a conoscenza del "piano B" di Vittorio e sarà molto scettico sul risultato finale, mentre il figlio di Guido sarà determinato ad andare fino in fondo.

Silvia, invece, verrà a conoscenza dell’offerta lavorativa ricevuta da Michele e tra i due sembrerà tornare il sereno, ma a Rossella non andrà giù questa pseudo normalità.

Nunzio, nel frattempo, sarà messo al corrente dell’amaro segreto che Chiara cova da tempo.

Un posto al sole: un evento spiacevole per Chiara

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano che Chiara seguirà i consigli di Nunzio e Franco, ma dovrà fare i conti con uno spiacevole evento che la farà piombare in una profonda crisi.

Tuttavia, con il passare dei giorni, le cose torneranno a girare per il meglio. Con Chiara più serena rispetto a prima, Franco rimarrà sorpreso davanti alle intenzioni del figlio Nunzio.

Le continue intromissioni di Alberto spingeranno Patrizio ad andare via di casa per stabilirsi in quella della donna che ama. Sarà così che il giovane Giordano informerà il padre di quello che intende fare, ossia convivere con Clara.

La reazione di Raffaele sarà tutt’altro che positiva e tutta la famiglia Giordano avrà dei forti contrasti che finiranno per intaccare l’animo di Clara.

Clara prende una sofferta decisione: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Vittorio metterà in moto un "piano B" volto ad allontanare Speranza.

Clara, invece, avrà una brutta discussione con Alberto e poi si confronterà con Ornella. Dopo aver parlato con quest’ultima, la madre del piccolo Federico si ritroverà a riflettere sui suoi sentimenti per Patrizio e prenderà una decisione molto dolorosa.

Michele, nel frattempo, rifiuterà l’offerta di lavoro perché non vorrà lasciare Napoli per trasferirsi a Milano.

La figlia di Silvia sospetterà che Michele abbia preso questa decisione per non allontanarsi da sua madre. Sarà così che Rossella si recherà dal padre, cercando di convincerlo a partire. In seguito anche la ragazza riceverà un graditissimo invito, ancora non specificato dalle anticipazioni.