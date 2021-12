Tante vicende condiranno le puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 13 al 17 dicembre su Rai 3. Tra Clara e Patrizio le cose potrebbero prendere una brutta piega. Tutto avrà inizio quando il ragazzo, infastidito dalle ingerenze di Alberto, informerà la famiglia del suo imminente trasferimento nella casa di Clara. La notizia non sarà accolta positivamente da Raffaele e Ornella, ma anche Alberto apprezzerà la decisione presa dal giovane Giordano. Sarà così che Clara, messa in enorme difficoltà, prenderà una sofferta decisione.

Intanto Vittorio avanti le sue intenzioni di allontanare Speranza, ma le lezioni con Samuel non daranno i risultati auspicati.

Mentre Chiara attraverserà un momento difficile, a causa di un imprevisto evento, delle novità busseranno alla porta della famiglia di Rossella. Nel dettaglio, quando Silvia verrà a sapere che Michele potrebbe accettare un lavoro a Milano, tra i due ex presto un apparentemente sereno che non farà piacere a Rossella. La ragazza spronerà suo padre ad accettare l'offerta lavorativa ea lasciare Napoli per il capoluogo lombardo.

Anticipazioni Un posto al sole, Rossella infastidita dall'apparente normalità dei suoi genitori

Chiara vuoterà il sacco e Nunzio apprenderà del terribile segreto della ragazza. L'inaspettata proposta di lavoro pervenuta a Michele, spiazzerà la sua ex Silvia. Tra il giornalista e la proprietaria del caffè Vulcano si respirerà un'aria di ritrovata complicità che però sarà malvista da Rossella, alla quale non andrà a genio questa apparente normalità.

Samuel impartirà delle lezioni di seduzione al suo rivale in amore, ma Vittorio dovrà ricorrere al piano B visto che le cose non andranno come sperato.

Per Chiara la situazione non ne vorrà sapere di assestarsi. La ragazza si deciderà a seguire i consigli di Franco e Nunzio, ma entrerà nuovamente in crisi a causa di un evento imprevisto.

I frequenti interventi arbitrari di Alberto finiranno per condurre Patrizio all'esasperazione, perciò il ragazzo prenderà una spiazzante decisione.

La decisione di Patrizio nelle puntate Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Patrizio Giordano spiazzerà tutta la famiglia quando prenderà la ferma decisione di andare a convivere con Clara e il piccolo Federico, tuttavia Raffaele non reagirà affatto bene.

Sarà così che a Palazzo Palladini, soprattutto in casa Giordano, si respirerà aria di maretta. L'intera famiglia Giordano avrà dei forti momenti di contrasto che finiranno per accrescere le insicurezze di Clara.

Nel frattempo Vittorio si mostrerà determinato a portare avanti il ​​suo piano di riserva per allontanare Speranza, tra lo scetticismo di Samuel. Nonostante la situazione imprevista, per Chiara le cose si metteranno al meglio e la ragazza si tranquillizzerà. Nunzio prenderà una certa decisione che lascerà spiazzato Franco.

Spoiler Un posto al sole: la sofferta decisione di Clara

Le puntate di Un posto al sole rivelano che Clara e Alberto discuteranno per via dell'imminente trasferimento di anima di Patrizio nella casa della donna.

In seguito a questa furiosa litigata, Clara avrà una faccia a faccia con Ornella che la metterà in una posizione favorevole e la porterà a scavare più a fondo sui suoi sentimenti, prendere una decisione su una offerta. Frattanto, per Michele giungerà il momento di prendere una decisione in merito al suo futuro professionale. Il giornalista sarà deciso a respingere la proposta lavorativa che lo condurrebbe a lasciare Napoli per trasferirsi a Milano. Tuttavia, Rossella si renderà conto che dietro a questo rifiuto si cela sua madre Silvia. Il piano B di Vittorio sarà messo in atto: riuscirà ad allontanare Speranza? Rossella spingerà Michele ad accettare il lavoro a Milano.