Un posto al sole non smette mai di stupire e la settimana dal 3 al 7 gennaio sarà decisiva per Vittorio, Speranza e Samuel. Secondo le anticipazioni, il piano di Vittorio porterà i suoi frutti e Speranza sarà ormai decisa a stare con Samuel e tra i due scatterà anche un bacio, ma proprio quando tutto sembrerà risolto, Vittorio ammetterà di essere terribilmente geloso e potrebbe rinunciare alla partenza per Oslo. Rossella, invece, sarà combattuta sul continuare o meno la sua storia con Riccardo Crovi.

Vittorio nervoso e geloso di Speranza

Le anticipazioni di Un Posto al sole annunciano una partenza molto movimentata per il nuovo anno.

Nella settimana dal 3 al 7 gennaio, infatti, tra Vittorio e Speranza succederà di tutto e le loro vite potrebbero cambiare per sempre. Il figlio di Del Bue porterà avanti il suo piano per far innamorare Speranza di Samuel e subito dopo preparerà le valigie per la sua partenza per Oslo. Il comportamento di Vittorio sembrerà strano a Patrizio che andrà a trovarlo e vedendo il suo amico fare in fretta i bagagli a tre giorni dalla partenza lo farà pensare a una fuga piuttosto che al viaggio per il lavoro dei suoi sogni.

Samuel riuscirà a fare breccia nel cuore di Speranza: anticipazioni Un Posto al sole

Quando Patrizio farà presente a Vittorio che il suo atteggiamento sembra molto strano, il figlio di Guido ammetterà di essere pentito del suo piano e che quando ha saputo che tra Samuel e Speranza c'è stato un bacio è stato assalito da un'incontrollabile gelosia.

La ragazza, nel frattempo, sarà molto confusa e sorpresa per quello che è accaduto: non immaginava di poter essere attratta da Samuel e soprattutto non si aspettava un bacio così bello.

Speranza di fronte a una scelta difficile: anticipazioni settimana 3-7 gennaio

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 3 al 7 gennaio rivelano che Samuel telefonerà a Speranza e andrà a casa sua.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Seguendo le istruzioni di Vittorio, il ragazzo farà un discorso saggio alla sua innamorata che si renderà conto che prima di iniziare una storia con il cantante dovrà chiarire con Vittorio e scegliere con chi dei due vuole stare. Il problema verrà dopo, perché probabilmente Del Bue avrà intenzione di mollare tutto e tornare sui suoi passi.

Sarà una settimana importante anche per Marina e Fabrizio che si troveranno a far fronte all'ennesima crisi del pastificio e la signora Giordano sospetterà che questa volta ci sia lo zampino di Lara. Anche per Rossella sarà tempo di decisioni: la ragazza, infatti dovrà scegliere se dare o meno un'altra possibilità a Riccardo e Silvia le consiglierà di perdonarlo e provare a conoscerlo meglio.