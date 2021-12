Al termine della puntata del GF Vip del 27 dicembre, Manila ha avuto un crollo. La concorrente c'è rimasta male per gli attacchi che ha ricevuto sia dall'esterno che da alcuni compagni d'avventura, a partire dalle sorelle Selassiè. Katia ha consolato l'amica e l'ha rassicurata del fatto che presto potrà "vendicarsi" nominando Lulù, una ragazza che entrambe considerano poco limpida e per nulla collaborativa tra le mura di Cinecittà.

L'affondo dopo la puntata del GF Vip

L'atteggiamento delle sorelle Selassiè, sembra non andare giù a più di un vippone.

Dopo aver visto Manila soffrire per le cose poco carine che Clarissa ha detto in diretta, Katia ha deciso di esporsi per criticare sia la giovane che un'altra delle principessine etiopi.

Mentre abbracciava Nazzaro a notte fonda, la cantante lirica si è lasciata andare ad una riflessione che i telespettatori hanno subito intercettato, un attacco piuttosto duro che la donna ha rivolto alle giovani compagne d'avventura.

"Voglio vedere quando sono nominabili", ha tuonato Ricciarelli in riferimento all'immunità che l'altra sera ha salvato sia Lulù che Jessica da un televoto quasi certo.

L'ex Miss Italia ha ribadito di non aver mai parlato male di nessuno, a differenza di quello che ha voluto far credere la minore delle sorelle nel corso della diretta del GF Vip del 27 dicembre.

La critica a Bortuzzo dalle 'veterane' del GF Vip

Katia sembrava avercela particolarmente con Lulù, tant'è che ad un certo punto ha detto: "Io non so come fa Manuel a stare con lei, è una carogna".

"Tutte e tre sono delle carognette", ha aggiunto la cantante nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando martedì 28 dicembre.

Manila ha proseguito dicendo che secondo lei la concorrente più buona è Sophie, e Ricciarelli ha concordato sostenendo che Codegoni non si può neppure paragonare alle tre principessine etiopi.

Nazzaro ha anche ammesso di essere rimasta delusa dal comportamento gelido che Bortuzzo ha avuto con lei quando è stata ingiustamente attaccata in puntata: "Non è venuto a farmi neppure una carezza, e questo mi ha fatto male".

Il nuotatore, infatti, come al suo solito non si è esposto e non si è schierato con nessuna delle vippone: da un lato aveva l'amica di sempre Manila, dall'altro la fidanzata Lulù che spesso l'ha spronato a difenderla dalle critiche delle altre coinquiline per le pulizie e i turni in cucina.

L'immunità salva Lulù dal televoto del GF Vip

Se Lulù non rientra tra i nominati della puntata del GF Vip del 27 dicembre, è solo perché è stata votata come concorrente immune da alcuni compagni d'avventura.

Entrambe le sorelle Selassié ancora in gioco hanno ottenuto il pass per la prossima diretta dagli altri inquilini, quelli che le hanno inserite nella lista dei preferiti della settimana appena trascorsa.

Manila, Davide e Katia si erano detti già pronti a nominare Lucrezia perché aiuta poco nelle faccende domestiche.

Nazzaro, in particolare, ha protestato perché la principessina inventerebbe sempre scuse pur di non pulire o non lavare i piatti nei giorni in cui è il suo turno di farlo.

"Basta bugie, non le sopporto. Dici che stai sempre male ma non è vero. Può capitare una volta, ma non ogni volta che è il tuo turno", ha tuonato l'ex Miss Italia dopo aver assistito all'ennesima giustificazione della ragazza per non aver partecipato alle pulizie della casa.

Lulù ha cercato di difendersi cercando anche il sostegno di Manuel, ma il suo comportamento ha stancato la maggior parte dei veterani del cast, ovvero quelli che da oltre tre mesi assistono ai suoi malesseri, che arrivano puntualmente quando deve fare qualcosa per il resto del gruppo.