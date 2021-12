Giovedì 9 dicembre andrà in onda su Rai 1 alle ore 21:30 la quinta puntata della fiction tv "Un Professore". Le prime puntate hanno avuto un grande successo, con dati di ascolto di oltre quattro milioni e mezzo di telespettatori.

In base alle trame dei due episodi in onda giovedì 9 dicembre, Simone confesserà alla madre di essere omosessuale. Inoltre il professore Dante Balestra dovrà far fronte alla furia di Anita dopo che quest'ultima ha capito quale segreto nasconde, mentre Sbarra consegnerà a Manuel un'arma e gli darà il compito di minacciare un creditore.

Trame quinta puntata: Aureliano si infuria dopo che scopre la relazione tra Cecilia e Dante

Il 9 dicembre sarà mandata in onda su Rai 1 la quinta puntata della Serie TV italiana "Un Professore", che vede tra i protagonisti principali Alessandro Gassman nei panni del professore Dante Balestra. Ci sono anche Claudia Pandolfi che interpreta Anita, la madre di Manuel e Francesca Cavallin invece il ruolo di Cecilia, madre di Aureliano. Nel nono episodio dal titolo "Stuart Mill", Dante dovrà far fronte all'improvvisa partenza del figlio Simone che ha deciso di tornare dalla madre. Intanto il professore Balestra spiegherà la figura di Stuart Mill attraverso un alberello, provando a far capire ai suoi alunni come si riesce a realizzare sé stessi.

Nel frattempo Dante cercherà di instaurare un dialogo con Sbarra esortandolo a non disturbare più Manuel, ma per tutta risposta lo caccerà via in malo modo. Il figlio di Anita, ispirato da Stuart Mill, opterà per chiudere definitivamente con il malavitoso. Inoltre Aureliano si infurierà dopo avere scoperto la relazione della madre con il suo insegnante di filosofia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In tutto questo Anita capirà cosa nasconde Dante e lo affronterà, mentre Simone dirà alla madre di essere omosessuale.

Anticipazioni tv decimo episodio di Un Professore: Giulio beve molto e finisce in ospedale

Secondo le anticipazioni televisive del decimo episodio dal titolo "Schopenhauer", Dante reagirà male a quanto dettogli da Anita.

Successivamente il professore terrà in aula una lezione su Schopenhauer, trattando il tema del pessimismo, spronando i suoi studenti a reagire al dolore senza farsi travolgere da questo. Intanto Sbarra consegnerà a Manuel un'arma, dandogli il compito di minacciare un creditore. Inoltre Simone torrnerà in città e, in vista del suo compleanno, preparerà una festa clandestina nella scuola.

Nel frattempo Laura continuerà a scriversi con Pin e lo inviterà alla festa, ma quest'ultimo non si presenterà. Alice invece lascerà definitivamente Manuel e lui si recherà alla festa, ubriacandosi per non pensare a nulla. A seguito di questo suo stato mentale si creeranno le condizioni affinché lui e Simone finiscano ad avere un rapporto. Quel momento felice verrà però fermato dalla notizia che Giulio è finito in ospedale dopo avere avuto un malore. Infine Simone sarà sconvolto dopo che vedrà una foto di suo padre.