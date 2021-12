Ieri, 9 dicembre in Italia e in contemporanea con gli Stati Uniti, è andato in onda il reboot di Sex and the City intitolato "And Just Like That" attualmente in lingua inglese con sottotitoli in italiano. Dal 18 dicembre partirà invece la versione in italiano su Sky Serie e in streaming su Now.

Trama e Cast

Gli appassionati di Sex and the City sono in fibrillazione nel rivedere le quattro amiche che per anni hanno intrattenuto i telespettatori. Rimarrà un po' deluso chi si aspetta di vedere il quartetto completo; nel revival, infatti, non ci sarà Samantha Jones, interpretata da Kim Cattral.

L'attrice ha rifiutato dicendo che “è un capitolo chiuso”. And Just Like That, come si vede nel primo trailer, tratta gli stessi temi della vecchia serie e dei due film: la carriera, l'amicizia e l'amore. Gli argomenti trattati, quindi, sono gli equivalenti di quelli lasciati circa dieci anni fa nell'ultimo film ma con delle novità: le protagoniste non saranno più trentenni ma cinquantenni realizzate in una fase nuova della loro vita dove si dovranno confrontare con il mondo “adulto” e la pandemia da coronavirus. Sarah Jessica Parker, in un'intervista a Vanity Fair Usa ha dichiarato “il Covid-19 farà ovviamente parte della trama perché questa è la New York di oggi”.

Torneranno sul piccolo schermo anche i protagonisti maschili delle loro vite sentimentali.

Mr. Big, Steve Brady, Harry Goldenblatt, Stanford Blatch e Anthony Marentino faranno parte del cast nonostante lo storico interprete di Stanford è deceduto lo scorso settembre, all'età di 57 anni, per un cancro al pancreas.

Gli sceneggiatori promettono che la serie considererà il cambiamento sociale degli ultimi vent’anni con maggiore attenzione alle diversità.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A conferma di questo ci sarà il nuovo personaggio interpretato da Sara Ramirez (volto di Grey's Anatomy): Che Diaz, un protagonista non binario dichiaratamente bisessuale. Il cast e i produttori non lasciano trapelare grandi informazioni, quindi, per vedere se Carrie e Mr. Big hanno continuato la relazione recuperata durante l’ultimo film si dovrà attendere gli episodi della nuova serie.

Il personaggio di Samantha era indubbiamente il più amato. Appena trapelata la notizia del reboot sul motore di ricerca Google è stata la più cercata. Probabilmente divergenze incolmabili con l’amica protagonista Sarah Jessica Parker hanno motivato il suo rifiuto definendo Sex And The City un capitolo ormai chiuso.

Mr. Big, Chris Noth affronta l’argomento Samantha

L'unico personaggio del cast che ha affrontato l'addio di Kim è stato Chris Noth (Mr.Big): “non ho davvero idea di cosa pensa Kim né della sua decisione. L'unica cosa che so è di di essere molto vicino a Sarah, le voglio bene e per questo non mi piace quando si parla male di lei. Gli sono molto legato e mi sento in dovere di proteggerla. In ogni caso sono sicuro che Samantha ha i suoi motivi, ci mancherà, è stata un personaggio meraviglioso". Conclude dicendo di essere triste e amareggiato per questa spiacevole svolta.