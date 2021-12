A Uomini e donne, le puntate in onda su Canale 5 nel corso del mese di dicembre, riserveranno nuove sorprese ai telespettatori. Gemma Galgani, farà ritorno in studio dopo essere guarita dal Covid, giusto in tempo per assistere all'addio di Isabella Ricci, la quale sceglierà di uscire dal programma con Fabio. Non mancherà poi un colpo di scena riguardante il trono di Andrea Nicole.

Gemma Galgani torna in studio nelle prossime puntate di U&D

Uomini e donne continuerà ad andare in onda per gran parte del mese di dicembre, prende poi una meritata pausa da Natale e sino al l'Epifania.

Prima delle vacanze, ci sarà tempo per seguire le vicende di Gemma Galgani la quale, tornerà fisicamente nello studio di Maria De Filippi, dopo un paio di settimana di assenza.

La dama torinese sarà guarita dal Covid e pertanto potrà sedersi di nuovo nel parterre. Per lei subito una gradita sorpresa. Un nuovo spasimante giungerà nel programma per conoscerla. Questo è quanto emerge dalle ultime registrazioni, effettuate a fine novembre negli studi Elios di Roma.

Isabella Ricci lascia Uomini e donne insieme a Fabio

Proprio scorrendo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato, Isabella Ricci, la dama ritenuta in qualche modo l'antagonista di Gemma, annuncerà di volersene andare via dal programma insieme a Fabio Mantovani.

Pare quindi che la dama abbia trovato la sua anima gemella e che voglia viversi il futuro insieme a lui al di fuori degli studi televisivi.

La loro conoscenza era partita un po' in sordina, visto anche i tanti dubbi di Isabella. Vista la decisione di uscire insieme dal programma, pare proprio che Fabio abbia dissipato tutti i dubbi della dama.

Resta da capire quale sarà la reazione di Gemma, vedendo Isabella andare via con il suo spasimante.

Andrea Nicole viola le regole di U&D, Gianni furioso

In attesa della messa in onda della puntata dell'addio di Isabella Ricci, nel corso del mese di dicembre dovrebbe andare in onda anche la scelta di Andrea Nicole. A dire la verità non si tratta di una vera "scelta", o almeno non come i telespettatori sono abituati a vederla nel programma.

Il percorso della prima tronista transgender non si concluderà nel migliori dei modi, visto che, all'insaputa della redazione, avrà avuto un incontro con Ciprian, passando pure la notte insieme a lui. La tronista sarebbe poi giunta in studio a cose già fatte, assieme all'uomo.

Una chiara violazione delle regole di Uomini e donne e che farà andare su tutte le furie in particolare Gianni Sperti, il quale lancerà pesanti epiteti contro la nuova coppietta. Andrea Nicole non riuscirà a trattenere le lacrime e uscirà dallo studio con Ciprian. Pure Maria De Filippi non nasconderà la sua delusione, visto che aveva puntato molto sul Trono di Andrea Nicole.