Gli spoiler di Una vita, in onda dal 13 al 19 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Felipe vedrà il fazzoletto appartenuto a Marcia e deciderà di giurare a Genoveva di non voler cambiare le cose tra di loro.

Salmeron, intanto, confiderà a Felicia di dubitare di Alvarez Hermoso, mentre l'avvocato confesserà alla moglie di sapere della morte di Ursula grazie a Liberto. Il matrimonio tra Felicia e Marcos sarà, infine, rovinato dai fratelli Quesada, nel frattempo Lolita perderà i sensi a seguito di una discussione con Antoñito.

Felipe vedrà il fazzoletto appartenuto a Marcia

Le anticipazioni spagnole di Acacias 38 da lunedì 13 a domenica 19 dicembre rivelano che Felipe, dopo aver visto il fazzoletto appartenuto a Marcia Sampaio, deciderà di parlarne con Genoveva, rassicurando la donna che le cose tra loro resteranno immutate.

Salmeron, però, non mangerà la foglia e confiderà a Felicia di dubitare di Alvarez Hermoso. Poco dopo, la dark lady sarà raggiunta dall'arrivo di un messaggio anonimo che la turberà ancor di più.

Genoveva troverà una lettera di Laura indirizzata a Felipe

Gli spoiler iberici della soap opera ideata da Aurora Guerra dal 13 al 19 dicembre anticipano che Genoveva, all'interno del pacco anonimo, troverà una lettera di Laura indirizzata al marito.

A quel punto, Alvarez Hermoso di paleserà d'improvviso e Salmeron non potrà far altro che consegnarli la missiva che lo vede come destinatario.

Genoveva chiederà tempestivamente all'avvocato lumi sul contenuto della lettera della domestica, ma Felipe ribatterà prontamente chiedendole a sua volta l'origine del pacco senza mittente.

Il matrimonio di Marcos e Felicia verrà rovinato dai fratelli Quesada

Le trame spagnole di Una Vita da lunedì 13 a domenica 19 dicembre riportano che Felipe rivelerà a Genoveva di essere a conoscenza della dipartita di Ursula grazie a Liberto.

Marcos e Felicia, intanto, si appresteranno a celebrare il loro agognato matrimonio.

Peccato, però, che le nozze tra Pasamar e Bacigalupe verranno rovinate dalla presenza e dai comportamenti dei fratelli Quesada.

Marcos, poco più tardi, si troverà a dialogare con Aurelio, il quale gli ordinerà di chiudere a più presto un affare legato al padre Salustiano. Natalia, invece, sarà talmente tanto gentile con Antoñito, che Lolita ne diverrà gelosa.

Jacinto, successivamente, rivelerà a Ramon che i "servi" sono adirati con lui per non aver utilizzato la sua posizione politica per favorirli.

La salute di Lolita, infine, andrà di male in peggio, specialmente quando la donna inizierà una discussione con Antoñito che le farà perdere i sensi d'improvviso.