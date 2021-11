I prossimi episodi spagnoli di Una vita, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Aurelio si presenterà alla festa nuziale di Marcos e Felicia senza alcun invito, mentre la madre di Camino scoprirà che il novello sposo ha dei problemi con la contabilità professionale. Soledad, infine, si renderà conto che i guai finanziari di Bacigalupe saranno ben più gravi di ciò che crederà Felicia, nel frattempo Aurelio vorrà vendicarsi di Marcos anche per colpa di Anabel.

Aurelio si presenterà alla festa nuziale di Felicia e Marcos senza essere stato invitato

Gli spoiler iberici della soap opera ideata da Aurora Guerra anticipano che i fratelli Quesada si paleseranno ad Acacias al solo scopo di vendicarsi di Marcos, colpevole di aver messo in grave difficoltà il suo socio d'affari messicano, ovvero Salustiano.

Natalia, pur risultando inizialmente amichevole nei riguardi di Anabel, cercherà con alcune insinuazioni di mettere in crisi il legame sentimentale tra la giovane Bacigalupe e Miguel Olmedo.

Aurelio, invece, dirà senza mezzi termini a Marcos di essere arrivato nel quartiere per porre termine alla sua felicità.

Quesada, difatti, si paleserà senza alcun invito alla festa nuziale di Marcos e Felicia rischiando, oltretutto, di fare a cazzotti con Miguel quando quest'ultimo risulterà particolarmente aggressivo nei riguardi di Anabel.

Soledad scopre che Marcos è indebitato sino al collo

Le trame spagnole della fiction daily rivelano che Felicia intuirà che Marcos le stia nascondendo qualcosa circa il suo legame con Natalia e Aurelio, ma il novello sposo cercherà di rassicurare la consorte asserendo di essere solito risolvere da solo i suoi problemi.

Nonostante le rassicurazioni di Bacigalupe, la madre di Camino sarà più che mai intenzionata a vederci più chiaro scoprendo, poco più tardi, che il marito ha dei problemi di contabilità al lavoro.

Tali guai economici, però, saranno soltanto la punta dell'iceberg, considerando che non si tratterà di piccoli inconvenienti finanziari per Marcos, bensì di essere indebitato sino al collo per colpa di un fallimentare investimento messo in atto in Messico. A scoprire il tutto sarà la domestica Soledad.

Aurelio vorrà vendicarsi di Marcos anche per colpa di Anabel

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 svelano che Aurelio sembrerà non aver dimenticato totalmente Anabel dopo la storia sentimentale che i due hanno avuto tempo addietro, visto che è bastato un comportamento brusco di Miguel con la giovane Bacigalupe per fargli saltare la mosca al naso.

Durante una telefonata con la sorella Natalia, infine, Quesada asserirà di voler vendicarsi di Marcos non soltanto per i guai provocati al padre Salustiano ma anche per colpa dell'oramai ex Anabel.