Nuove trame animeranno le puntate di Una Vita prossimamente in onda su Canale 5. La protagonista sarà Bellita, che si troverà al centro di una particolare situazione. La cantante, si sa, ha molti ammiratori in tutto il mondo ed è apprezzata come artista anche oltreoceano. Un vero orgoglio per il consorte José, che la adora e la coccola ogni giorno. E sarà proprio Dominguez a dover intervenire in prima persona per salvare la vita all'amata moglie.

Anticipazioni Una Vita: José e Alodia al funerale di Bellita

Come raccontano le nuove anticipazioni di Una Vita, José tornerà dal viaggio che aveva condiviso con la moglie da solo.

Dominguez ha una notizia triste da dare ai vicini: Bellita è morta. La tristezza calerà su Acacias 38 e verrà organizzata nel giro di poco tempo una messa di suffragio per la compianta Del Campo. Al funerale si presenteranno anche José e Alodia, rigorosamente vestiti di nero.

Rosina e Susana, che non mancheranno di spettegolare anche in questa tragica circostanza, noteranno degli sguardi complici tra il signor Dominguez e Alodia. Inoltre sembrerà alquanto strano che il corpo di Bellita non sia mai arrivato nel quartierino. José risponderà in maniera molto vaga alle insistenti domande di Susana e Rosina, mostrando però un evidente imbarazzo.

José e Alodia sono amanti? I sospetti di Rosina

Continuando con la trama di questa complicata storyline, Susana e Rosina non perderanno d'occhio José.

Le due amiche saranno certe che Dominguez abbia una relazione con Alodia, dopo gli sguardi complici che si sono scambiati alla messa di suffragio. E, sospetto ancora più forte, che Dominguez si sia liberato della moglie per poter vivere liberamente la sua nuova relazione. La realtà supererà ogni immaginazione.

Bellita appare come un fantasma, anticipazioni Una Vita

Ben presto la reale dinamica dei fatti verrà alla luce. Rosina e Susana entreranno a casa Dominguez e, con grande sorpresa, vedranno davanti a loro Bellita. Susana avrà un malore, mentre Rosina crederà di essere davanti a un fantasma.

Le dovute spiegazioni arriveranno da José: è stato necessario inscenare la morte di Bellita per mettere a freno le insistenze di un suo pericoloso ammiratore.

Sarà così che nelle nuove puntate di Una Vita, Rosina scoprirà che Bellita non è morta. Dopo che Susana avrà ripreso i sensi, a casa Dominguez si respirerà aria di gioia.

Nel frattempo verrà allertata la Guardia civile della presenza dell'uomo che ha rischiato di fare del male alla povera Del Campo. I poliziotti riusciranno a fermare l'uomo, mentre si aggirerà tra le stradine di Acacias 38, arrestandolo all'istante.