Chi è tornato a occuparsi della complicità tra Francesca Chillemi e Can Yaman, che secondo un Gossip lanciato dal magazine qualche settimana fa sarebbe andata oltre il rapporto professionale. Stavolta il giornale diretto da Alfonso Signorini si è concentrato sulla figura di Stefano Rosso, il compagno della ex Miss Italia e padre di sua figlia Rania. Come si può leggere nelle "Pillole di gossip", il figlio del patron della Diesel avrebbe deciso di mettere una pietra sopra sulle foto compromettenti pubblicate dallo stesso giornale, in cui si vede l'attore turco lasciare la casa romana di Francesca dopo una notte passata sotto lo stesso tetto, cosa che si è ripetuta anche una seconda volta.

La famiglia Rosso, invece, non avrebbe ancor superato la spinosa questione.

La famiglia Rosso 'rumoreggia pesantemente' contro Francesca

Se tra Francesca e Stefano pare essere tornato il sereno, dopo l'agitazione portata dalle foto che mettono in luce un possibile flirt tra Chillemi e il compagno di set Can Yaman, a quanto pare nella famiglia dell'imprenditore l'argomento non è stato per nulla seppellito. Secondo l'indiscrezione si "rumoreggia pesantemente" contro l'attrice ex Miss Italia. Il gossip che ha investito la coppia non avrebbe fatto per nulla piacere ai Rosso, che avrebbero evitato tutta la questione più che volentieri. Il magazine, per il momento, non riporta ulteriori particolari sull'aria che si respira in casa di Francesca, ma non è escluso che possa farlo nei prossimi numeri.

Intanto, qualche tempo fa, proprio l'attrice ha pubblicato una foto su Instagram con il compagno, la piccola Rania e il cognato in occasione del compleanno di quest'ultimo. I più hanno interpretato questo gesto come un modo per mettere a tacere il gossip, ma è evidente che non è stato abbastanza. Frattanto, Can e Francesca continuano a lavorare sul set della fiction che li vede protagonisti e che andrà in onda con molta probabilità nella primavera 2022.

La complicità crescente tra Francesca e Can

Da quando hanno iniziato a lavorare insieme la complicità tra Can e Francesca è stata da subito palpabile. Il viaggio dei due in quel di Palermo, sempre per completare le riprese di Viola come il mare, ha unito ancora di più i due, che in quell'occasione si sono concessi anche una cena insieme, documentata da foto social.

A complicare la situazione sono arrivate le foto rubate dal settimanale che hanno reso noto ai lettori di due notti passate nella casa di Francesca, da dove poi Can andava via in mattinata ben coperto quasi per passare inosservato.

Chissà se adesso Francesca deciderà di esporsi in prima persona per mettere a tacere questi nuovi rumor che riguardano la sua sfera privata. Di certo l'attenzione su ogni donna che ha a che fare con Yaman non manca mai da parte della stampa, segno del grande interesse dei fan intorno alla figura del turco non solo per ciò che concerne il suo lavoro, ma anche la sua vita sentimentale.