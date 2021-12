Tempi duri per Genoveva Salmeron, la protagonista indiscussa della soap opera Una vita. Gli spoiler spagnoli sulle puntate previste su Canale 5 nelle prossime settimane rivelano che la darklady si scontrerà con il rancore di Felipe Alvarez Hermoso una volta tornata ad Acacias 38 in seguito all'arresto. L'avvocato, infatti, non apparirà disposto a concederle un'altra chance.

Una vita: Genoveva riottiene la libertà dopo l'arresto

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano che Felipe e Genoveva saranno protagonisti di nuovi scontri che genereranno un vero e proprio scandalo.

Tutto inizierà quando la darklady ammetterà di aver ucciso Marcia dopo essere caduta in un'imboscata provocata da Mendez, Santiago e Laura. In questo modo, Becerra si vendicherà della morte della giovane Sampaio e per questo Salmeron finirà in carcere.

Dopodiché, il pubblico assisterà un piccolo salto temporale, in cui si vedrà la darklady impegnata a trovare un modo per riottenere la libertà. Nonostante lo stupore di tutti, la donna riuscirà a farsi dichiarare innocente dal giudice e a tornare così ad Acacias 38. Una volta a casa, Genoveva e Felipe avranno un violento scontro, tanto che Liberto deciderà di ospitare l'amico nella sua abitazione.

Felipe non vuole concedere il perdono alla moglie

Nelle nuove puntate di Una vita, la presenza di Felipe a casa Mendez infastidirà inizialmente Rosina, sebbene i due poi riescano a risolvere in tempi brevi le divergenze.

Nel frattempo, Genoveva riuscirà a riconquistare il vicinato e l'amicizia con Susana e Rosina. A questo punto la darklady e l'avvocato torneranno ad attaccarsi davanti agli occhi di tutti.

Alvarez Hermoso, infatti, apparirà disposto a tutto pur di eliminarla a ogni costo mentre la Salmeron organizzerà una messa in suffragio per la povera Marcia.

Nonostante questo, Felipe deciderà di non concedere il perdono alla moglie, incolpandola addirittura di averlo ingannato con la gravidanza visto che il figlio che attendeva non era suo.

Per questo motivo, l'avvocato deciderà di porre fine al loro matrimonio.

Un brutale litigio tra l'avvocato e la darklady desta scandalo

Intanto, il commissario Mendez informerà Felipe che l'unico modo per incastrare sua moglie è quello di riportare Laura ad Acacias.

Intanto Genoveva continuerà nel suo piano, chiedendo aiuto a Fabiana per l'organizzazione della messa. Ovviamente, la notizia non sarà presa affatto bene dall'avvocato, che si renderà protagonista di un brutale litigio con la moglie che desterà scandalo.

Una situazione che stancherà un po' tutto il vicinato, tanto che Ramon e Liberto cercheranno di convincere Alvarez Hermoso a firmare un armistizio con la darklady. Ma l'uomo resterà irremovibile nella propria posizione.

Ben presto però Mendez, infatti, gli comunicherà che le guardie civili hanno deciso di bloccare le indagini sulla morte di Velasco. Un brutto colpo per l'avvocato, che sarà incoraggiato da Liberto e Casilda a reagire.