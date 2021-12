Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da domenica 26 dicembre a sabato 1 gennaio 2022, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Felipe vorrà fare nuovamente il viaggio di nozze con Genoveva. Quest'ultima sarà molto felice, ma invece della montagna, questa volta vorrà andare a Salamanca. I coniugi durante il viaggio verranno rapiti da due uomini misteriosi e cercheranno di capire il motivo per cui sono stati presi in ostaggio.

Felipe vorrà fare nuovamente il viaggio di nozze con Genoveva

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Aurelio accetterà le condizioni di stare lontano da Anabel e in cambio potrà riprendere i suoi rapporti d'affari con Salustiano. Nel frattempo, Ramon e Carmen temeranno che Antonito abbia preso una sbandata per Natalia, ma il giovane Palacios confesserà a suo padre che nell'ultimo periodo e così distratto, in quanto gli hanno proposto di presiedere un ruolo importante all'interno della commissione parlamentare.

Intanto, Genoveva tornerà a fidarsi di Felipe. Quest'ultima a sua volta farà una proposta alla donna che lei non si sarebbe mai aspettata. Nel mentre, Antonito grazie al sostegno della sua famiglia deciderà di accettare l'incarico che gli è stato offerto dal partito.

Poco dopo, l'avvocato Alvarez Hermoso proporrà a Salmeron di ripetere il loro viaggio di nozze e lei accetterà con molta gioia. La donna però questa volta invece della montagna vorrà andare a Salamanca, per evitare che all'uomo tornino in mente dei ricordi.

Felipe e Genoveva verranno rapiti

Successivamente, Miguel e Aurelio dopo un confronto si stringeranno la mano, mentre i nonni del giovane avvocato gli consiglieranno di evitare di frequentare i messicani.

Intanto la luna di miele tra Felipe e Genoveva farà molto parlare ad Acacias 38 e farà anche litigare Rosina e Liberto.

Intanto, Antonito esordirà come presidente di commissione, ma un uomo con il cilindro lo spierà da dietro le quinte. Invece, il malessere di Lolita peggiorerà sempre di più e per questo motivo, la donna deciderà di chiamare un medico per farsi visitare.

Nel frattempo, Alvarez Hermoso e Salmeron durante il loro viaggio a Salamanca verranno rapiti da due uomini misteriosi. I due coniugi si ritroveranno rinchiusi in un casolare e si inizieranno a domandare i motivi per cui sono stati rapiti. Nel mentre, Felipe prometterà a Genoveva che la tirerà fuori da quel posto. Allo stesso modo, Salmeron cercherà di rincuorare il marito a cui gli dirà che presto avranno la loro occasione per fuggire.

Infine, Aurelio dirà a Marcos che avrà solo tre giorni di tempo per ripagare il suo debito, altrimenti per lui le conseguenze saranno devastanti.