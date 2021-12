Tra qualche settimana, i fan di Love is in the air vedranno come Serkan reagirà alla notizia di essere il padre di Kiraz. L'architetto lascerà di stucco persino Eda, nel momento in cui le confesserà di non aver intenzione di fare da padre alla bambina. Una scelta inaspettata e sorprendente che nemmeno Aydan riuscirà a comprendere.

Eda nasconde la verità su Kiraz a Serkan

La seconda stagione di Love is in the air si è aperta con un salto temporale di cinque anni e con nuovi personaggi. La piccola Kiraz è una di questi. La bimba è la figlia che Eda ha avuto cinque anni prima da Serkan.

Nel corso degli anni non raccontati, Eda e Serkan si sono allontanati e nessuno saprà più nulla uno dell'altra. Bolat ad esempio, non saprà né che che Eda abbia una figlia, né tantomeno che Kiraz sia sua figlia. Il destino però farà reincontrare i due ex fidanzati. Eda cercherà in tutti i modi di tenere lontano Serkan dalla vita di Kiraz, arrivando a fargli credere che la piccola è figlia di Melo.

Eda confessa a Serkan che è lui il padre di Kiraz

Ben presto però le bugie verranno a galla. I primi a scoprire la verità su Kiraz saranno Aydan e Engin i quali riusciranno ad effettuare di nascosto un test del DNA alla piccola. Eda quindi sarà messa con le spalle al muro e, in un primo momento, deciderà di fuggire.

Sarà Kiraz a farle cambiare idea e sarà proprio la bambina a svelare a Serkan che la sua vera mamma è Eda. Quest'ultima in seguito, deciderà di confessare tutta la verità al suo ex fidanzato. Pertanto si recherà da lui svelandogli che è lui il padre di Kiraz. L'architetto rimarrà sconvolto e vorrà del tempo per assimilare la notizia.

Serkan sorprende Eda: non vuole fare da padre a Kiraz

In Love is in the air, la notizia appena ricevuta da Eda porterà Serkan a prendere una decisione che lascerà basita anche la stessa Yildiz. Dopo aver riflettuto sul da farsi, Bolat comunicherà a Eda di non sentirsi pronto a fare da padre alla piccola Kiraz. Non solo, Serkan umilierà Eda, nel momento in cui le offrirà un supporto economico per badare alla bambina.

Non avrà però intenzione di palesarsi di fronte a Kiraz come il suo papà. Parole che lascerano di sasso Eda che, mai si sarebbe aspettata un ragionamento simile da un uomo che considererà il suo unico e grande amore. Anche la signora, Aydan non riuscirà a comprendere la scelta del figlio e vorrà invece far parte della vita della nipote. Non resta che attendere le prossime puntate, per capire se Serkan cambierà idea e deciderà di viversi la paternità. Per non perdere nulla di questa story line, si ricorda che Love is in the air va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 nel consueto orario delle 16:50. Per rivedere gli episodi già trasmessi, basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.