Il Paradiso delle Signore continua a tenere alta la curiosità dei suoi fedeli telespettatori. Le anticipazioni che riguardano le trame delle puntate in programma da lunedì 13 a venerdì 17 dicembre su Rai 1, rivelano che Agnese racconterà a Vittorio tutta la verità su Giuseppe e il direttore del Grande Magazzino milanese farà di tutto per far ritornare la serenità nella famiglia Amato. Mentre Flora continuerà a indagare sulla famiglia Guarnieri, il seminarista Nino farà delle affermazioni che preoccuperanno molto sia Armando che Dora. Teresio comprerà un nuovo presepe, ma Gemma non la prenderà affatto bene e l’uomo si chiederà dove ha sbagliato.

Anna, infine, prenderà una decisione sofferente sul suo rapporto con Salvatore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Agnese confessa tutto a Vittorio

Le condizioni di salute di Agnese saranno davvero preoccupanti e così Tina deciderà di rinunciare al suo intervento chirurgico per accudire e stare accanto alla madre. Nonostante il malore della donna, Salvatore continuerà a trattarla con freddezza e rigidità. Questa cosa, però, non piacerà molto ad Anna, che deciderà di tagliare i ponti con il barista Amato. Vittorio verrà a sapere che il centro per i poveri, gestito da don Saverio, rischia di chiudere e così metterà in atto una raccolta fondi per evitare questa disgrazia. Flora, intanto, continuerà a indagare sulla morte del padre e aggiornerà Ludovica su ciò che ha scoperto su Umberto e Adelaide.

Agnese deciderà di togliersi un macigno dal cuore e rivelerà al signor Conti che Giuseppe ha un’altra famiglia in Germania.

Il presepe comprato da Teresio non verrà apprezzato da Gemma e l’uomo si chiederà il perché. A spiegarlo ci penserà la figlia Stefania. Nel frattempo, la giovane Brancia spiegherà a Flora perché non bisogna mai mettersi contro la famiglia Guarnieri.

Nel mentre, Umberto scoprirà che la figlia illegittima di Achille trascorrerà le vacanze natalizie negli Stati Uniti. Il direttore del Paradiso delle Signore, intanto, cercherà di convincere Agnese a rivelare a Salvatore le vere ragioni del trasferimento di Giuseppe in Germania. Per lasciare soli madre e figlio, Vittorio deciderà di invitare Tina a cena.

Salvatore ha un chiarimento con Armando nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore

Dopo aver fatto pace con Agnese, Salvatore deciderà di tornare a casa e la donna si armerà di coraggio e racconterà tutta la verità su Giuseppe ai suoi figli. Il comportamento strano di Nino non sfuggirà agli occhi attenti di Dora e anche Armando apparirà preoccupato da alcune affermazioni del seminarista. Ora che Salvatore e Tina sanno dell’adulterio commesso da Giuseppe, Agnese sarà pronta a confessare i sentimenti che nutre nei confronti di Armando. Flora, sempre più decisa ad andare fino in fondo, troverà finalmente l’esatta combinazione della cassaforte dei Guarnieri.

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Nino avrà una crisi esistenziale

A causa dello spavento che ha provato per sua madre, Tina comunicherà alla sua famiglia che non ha più intenzione di operarsi. Gemma e Stefania faranno capire ai loro rispettivi genitori che è arrivato il momento di ufficializzare la loro unione. Dopo aver letto il bigliettino di Nino, Dora apparirà molto turbata; anche Armando vorrà chiedere maggiori spiegazioni al giovane seminarista. Mentre la giovane Zanatta racconterà a Marco un episodio del suo passato, Flora deciderà di non denunciare Umberto e Adelaide. Salvatore inizierà a capire di essere comportato molto male nei confronti del signor Ferraris e così deciderà di mettere le cose in chiaro anche con lui.

Gemma resterà particolarmente colpita quando troverà un piccolo regalo nel suo armadietto, che le ricorda quando allestiva il presepe con il defunto padre. Prima di lasciare l’Italia, Flora sorprenderà le Veneri con un regalo ad hoc. Armando, nel frattempo, parlerà a don Saverio della crisi esistenziale di Nino, mentre Irene spronerà Dora a farsi avanti con il giovane seminarista. Anna non si sentirà pronta a raccontare a Salvatore tutta la verità su sua figlia perché ha paura di essere pesantemente giudicata da lui, e così prenderà una drastica decisione sul loro rapporto.