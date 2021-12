Anche ieri, lunedì 20 dicembre, la maggior parte della puntata del GF Vip è stata dedicata all'amicizia artistica tra Alex e Soleil. Alfonso Signorini, infatti, ha interpellato Belli e Sorge in tantissimi momenti della diretta, fino a quando non li ha rimessi uno di fronte all'altro per un nuovo confronto a pochi giorni di distanza dall'ultima volta. Alcuni concorrenti hanno protestato per lo spazio che viene concesso alla "coppia": Eva, in particolare, si è fatta portavoce di un malcontento che serpeggia soprattutto tra le donne del cast.

Le riflessioni dopo la puntata del GF Vip

La "telenovela" con protagonisti Alex e Soleil, non si è conclusa con l'uscita dalla casa dell'uomo. Anche se è passata una settimana dalla sua squalifica, Belli continua ad essere al centro di moltissime dinamiche del GF Vip, soprattutto quelle che vengono affrontare nelle puntate in prima serata.

Lunedì 20 dicembre, ad esempio, l'attore è stato tirato in ballo per: confrontarsi con Sorge e sua madre Wendy in passerella, provare a chiarirsi con Aldo in studio, punzecchiare Basciano a distanza.

Insomma, l'ex concorrente è ancora un personaggio del quale gli autori non possono fare a meno, per questo gli concedono così tanto spazio in diretta nonostante non faccia più parte del cast per sua stessa volontà.

La scelta di affidare ancora ad Alex un ruolo di punta nel reality al quale non sta più partecipando da giorni, sta facendo storcere il naso ad alcune donne all'interno della casa.

Gli sfoghi delle protagoniste del GF Vip

Prima di andare a dormire, alcune donne del cast si sono riunite in camera da letto per commentare ciò che è accaduto nel corso della puntata del GF Vip del 20 dicembre.

La prima ad esporsi, è stata Eva che ha detto: "Questa cosa ha stancato sinceramente". L'attrice si riferiva al "teatrino" che ha per protagonisti Alex e Soleil, quello che va avanti da mesi sia in prima serata che nei daytime.

Grimaldi ha ammesso che inizialmente si era anche appassionata a questa storia da telespettatrice, ma dopo un po' le sarebbe piaciuto che si fosse parlato anche di altri vipponi, delle loro vite e di quello che fanno tra le mura di Cinecittà.

"Adesso basta con questa soap, non esistono solo loro. Ci sono altri rapporti e altre persone", ha tuonato la nuova concorrente l'altra notte.

Il parere degli abitanti della casa del GF Vip

"Stasera quanto è durato lo spazio di Alex e Soleil? Un'ora, un'ora e mezza. Basta", ha aggiunto Eva prima che Manila si accodasse alla sua protesta.

Nazzaro si è detta speranzosa del fatto che al pubblico vengano mostrate anche altre cose, ovvero dinamiche che non riguardano Belli, Sorge e la loro chimica artistica.

"Nell'ultimo mese sono successe mille cose e nessuno ha avuto neppure in minuto in trasmissione. Io non sto qui solo per lavare i piatti", ha detto l'ex Miss Italia in preda allo sconforto dopo la puntata "alexcentrica" che Signorini ha condotto il 20 dicembre scorso.

Anche Carmen si è detta d'accordo con le compagne d'avventura, ma ha riconosciuto il fatto che le "telenovelas" come quella che hanno messo su Alex e Soleil funzionano in televisione, per questo motivo gli vene concesso così tanto spazio negli appuntamenti in prima serata.

L'importanza dell'attore di Centovetrine nella sesta edizione, si evince anche dal fatto che si parla quasi solamente di lui anche se non è più un concorrente da più di una settimana. Confronti, chiarimenti, spiegazioni e frecciatine social sono solo alcuni dei motivi che hanno permesso agli autori di coinvolgere ancora Belli nelle dirette del lunedì sera, alle quali partecipa nonostante sia stato squalificato (in passato chi veniva cacciato non metteva più piede in studio per regolamento).