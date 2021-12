Gli spoiler spagnoli di Una vita, in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity, raccontano che Josè Miguel e Alodia torneranno dall'Argentina e l'uomo comunicherà a tutti che Bellita è morta nel sonno. Susana e Rosina, intanto, si renderanno conto che Josè Miguel non sembrerà molto triste per la moglie, anzi Rubio lo sorprenderà anche a ridere e scherzare con Alodia. Rosina, in ultimo, comincerà a credere che Dominguez Senior e la domestica siano stati, in realtà, gli artefici della morte di Bellita e adesso possano uccidere anche lei.

Josè Miguel e Alodia torneranno dall'Argentina e l'uomo comunicherà a tutti che Bellita è morta nel sonno

Le trame iberiche della fiction daily creata da Aurora Guerra anticipano che Josè Miguel e Alodia, a seguito di un salto temporale, torneranno dall'Argentina con una nefasta comunicazione da dare.

Dominguez Senior, difatti, comunicherà a tutti che Bellita ha perso la vita nel sonno durante il soggiorno all’estero fatto per conoscere Linda, la figlia di Cintia ed Emilio.

Rosina e Susana si accorgeranno che Josè Miguel non sembrerà particolarmente afflitto per la dipartita di Bellita

Gli spoiler spagnoli della soap opera rivelano che, a seguito della tragica notizia, Rosina e Susana rimarranno perplesse dal constatare che Josè Miguel non sembrerà particolarmente afflitto per la morte di Bellita.

Rubio, come se non bastasse, si troverà ad origliare di nascosto sull’uscio dell'appartamento dell'uomo, notando che lo stesso sarà intento a scherzare e ridere con Alodia.

Rosina, a tal proposito, comincerà a credere che Dominguez Senior e la domestica abbiano una storia sentimentale in essere.

Rosina crederà che Josè Miguel e Alodia abbiano ucciso Bellita

Le anticipazioni iberiche di Acacias 38 riportano che le elucubrazioni mentali di Rubio non finiranno qui. Rosina, difatti, dopo aver iniziato a sospettare che Alodia e Josè Miguel abbiano intrapreso una relazione amorosa, si convincerà che gli stessi siano gli artefici della dipartita di Bellita, magari dopo che quest'ultima li aveva scoperti.

Se da una parte Susana non darà peso alle congetture di Rubio, dall'altra parte Dominguez Senior vorrà mettere finalmente le cose in chiaro con Rosina, così da frenare definitivamente tali pettegolezzi.

Josè Miguel, quindi, chiederà a Rosina di seguirla in casa, così da spiegargli bene la faccenda, ma la donna comincerà a strillare tanto che Dominguez Senior sarà costretto a tapparle la bocca con la mano.

A quel punto, come si confà ai migliori film horror, spunterà Alodia con in mano un coltello e Rubio, credendo che stiano per ucciderla, implorerà i presunti assassini di risparmiarla.

L'impasse, fortunatamente, scemerà pochi istanti più tardi, quando Dominguez Senior e la domestica scoppieranno in una fragorosa risata, sottendendo che Rosina aveva completamente travisato le loro reali intenzioni.