Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45. Questa settimana la puntata del 31 dicembre non sarà mandata in onda per il concomitante messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 27 a giovedì 30 novembre, Lara proverà a riavvicinarsi a Roberto Ferri, ma la priorità dell'uomo rimarrà Marina. Inoltre Rossella e Patrizio saranno entrambi alle prese con una difficile situazione personale e si avvicineranno molto, mentre Palladini avanzerà una richiesta a Niko che coinvolge direttamente Clara e Federico.

Raffaele e Niko inteneriti da Jimmy

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 27 dicembre, si capirà che evoluzione avrà avuto il soggiorno di Rossella e Riccardo a Bolzano. Intanto la pace familiare di Franco, Angela e Bianca potrebbe essere compromessa da un imprevisto dell'ultimo minuto. Inoltre Raffaele e Niko saranno molto colpiti da Jimmy, che è impaziente di rivedere nuovamente Cristina. Ferri invece proverà a portare a termine il suo sogno d'amore.

Mariella vuole organizzare un Capodanno indimenticabile

Nell'episodio di martedì 28 dicembre, sia Patrizio che Rossella saranno alle prese con una situazione personale alquanto difficile. Tutto questo porterà i due giovani ad essere molto vicini e a lasciarsi andare reciprocamente.

Intanto Franco ed Angela saranno molto distanti in merito al lavoro della donna. Inoltre Guido tenterà di dissuadere Mariella, ma la donna nonostante il momento ha in mente di preparare un Capodanno perfetto sotto tutti i punti di vista.

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 29 dicembre, il rapporto compromesso tra Rossella e Riccardo e la contemporanea fine della storia d'amore tra Patrizio e Clara, porterà tutti e due ad una profonda riflessione sulla propria vita.

Nel frattempo Lara cercherà di conquistare Roberto Ferri, ma i suoi sforzi sembreranno vani perchè per l'uomo la priorità resterà sempre Marina. Franco invece grazie al supporto di Renato, comprenderà che sono molto importanti pure i desideri lavorativi espressi a più riprese da sua moglie Angela.

Filippo aiuta Irene a superare i suoi timori

In base agli spoiler di giovedì 30 dicembre, una notizia inerente il pastificio potrebbe portare Marina e Fabrizio a incrinare la serenità appena ritrovata. Intanto Patrizio penserà ancora a come sono andate male le cose con Clara, mentre Alberto Palladini rivolgerà a Niko una richiesta che ha a che fare direttamente con la sua ex e Federico. Irene invece vedrà nuovamente Camillo e Filippo le starà al fianco per superare tutti i suoi timori.

Infine la puntata del 31 dicembre non sarà trasmessa, in quanto a partire dalle ore 20:30 si terrà a reti unificate tra cui Rai 3, il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.