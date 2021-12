I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e, nel corso delle prossime puntate di questa edizione, ci sarà spazio anche per l'addio di Isabella Ricci. La dama che quest'anno ha fatto il suo ingresso in trasmissione, dimostrando fin dal primo momento di essere l'acerrima nemica di Gemma Galgani, ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi assieme a un cavaliere che ha fatto centro nel suo cuore. E così, la dama torinese, si è presa la sua rivincita, dato che si è di fatto "sbarazzata" della presenza in studio della sua nemica.

Isabella lascia Uomini e donne e Gemma festeggia

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che per Isabella Ricci arriverà il momento di lasciare la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

La dama, in queste ultime settimane, ha avuto modo di conoscere Fabio, un cavaliere che ha saputo far breccia nel suo cuore e che l'ha portata a compiere questo grande passo.

Isabella, infatti, ha annunciato il suo addio al programma dei sentimenti di Maria De Filippi, pronta a viversi la sua vita sentimentale lontana dai riflettori mediatici e quindi dalle telecamere di Uomini e donne.

Un annuncio che, ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Gemma, dato che in questi mesi di messa in onda della trasmissione Mediaset, Isabella Ricci si era affermata come una delle nuove protagoniste del trono over, costantemente al centro dell'attenzione per le sue vicende sentimentali.

'Ho vinto io': Gemma torna ad essere la super-star di Uomini e donne

C'è stato addirittura un momento in cui Isabella ha ammesso che le sarebbe piaciuto poter conoscere e incontrare Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma, col quale ha avuto una intricata ma al tempo stesso intensa storia d'amore in passato.

Alla fine, però, come riportato sulle pagine del settimanale "Mio", Gemma ha avuto la meglio e quindi festeggia per essersi liberata della presenza in studio di Isabella.

"Cara Isabella, ho vinto io!", ha ammesso la dama torinese commentando l'uscita di scena di Isabella dallo studio di Uomini e donne e il fatto che tornerà ad essere la protagonista indiscussa del trono over.

L'eterno scontro tra Tina e Gemma a U&D

Così, dopo essersi liberata dell'ingombrante presenza in studio di Isabella, Gemma si ritroverà a dover combattere soltanto con Tina Cipollari, la storica opinionista del programma di Maria De Filippi, che continua a darle filo da torcere.

Anche nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne previste per il mese di dicembre su Canale 5, ci sarà spazio per nuovi scontri e battibecchi tra Tina e Gemma, che continueranno così ad animare la scena della trasmissione dei sentimenti leader degli ascolti pomeridiani.